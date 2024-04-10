苗縣國中技藝教育競賽登場 私校：經費不足像被吃豆腐

苗栗縣112學年度國中技藝教育競賽今起正式登場，共計34所學校、638位學生參加，分別在7所學校辦理考場，盼能提升學生在課業外的技藝能力與興趣；不過，有承辦的私校大吐苦水，認為每年都是經費不足，硬著頭皮來協辦，感覺像是被公部門吃豆腐。

這項競賽活動從10日起將連續至15日為止，涵蓋11職群、21個競賽職組，包括文書處理、網頁設計、汽修、彩妝、美髮、烘培、木雕、園藝、自動化、醫護等組，分別在私立君毅高中、中興商工、仁德醫專、龍德家商及公立苗栗農工、南湖國中、西湖國中，5所技職學校及2所國中動用大量人力、場地全力協辦，讓學生有一展長才機會，透過競賽能增進成就感與自信心。

由於苗栗縣是少子化重災區，生源嚴重不足，上月初縣內4所私校前往縣府拜會縣長鍾東錦時，即曾反映技藝教育開班、設備經費及技藝競賽考場經費，因時制宜應予以提高；當時縣府雖允諾將再向國教署反映，但至今仍無下文，今年國中技藝教育競賽仍如期登場，讓私校再吐苦水。

君毅副校長江政昌說，目前該校承辦的國中技藝班，周邊地區學校的國三生約有近300人參加，公部門可能認為私校承辦該競賽也有助招生，多次反映支援縣內國中技藝班與技藝競賽的經費不足問題均未獲改善，感覺就是被公部門吃豆腐。他說，近年來面對少子化衝擊，加上通貨膨脹，各私校財務壓力大，但學費卻凍漲，類似競賽活動的補助經費也遲未調漲，完全是入不敷出。

對此，縣府教育處表示，有關競賽所需的評審費用、材料費、餐費等，不夠的話一定會補足，比如烘培項目因時間拉得較長，可能會到晚間8、9點，所衍生的工作人員加班費，這部分也會向國教署爭取補貼，全力支持。