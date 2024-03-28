橫跨產、官、公、創領域議題 四強代表隊競逐21st ATCC全國冠軍！

第21屆ATCC全國大專院校商業個案大賽將於本周六（3/30）下午，在臺北市青少年發展暨家庭教育中心6樓國際會議廳舉行全國決賽暨頒獎典禮。這場決賽將見證四家議題合作夥伴遠傳電信、SIC永續影響力天使投資、臺北市政府、林堉璘宏泰教育基金會代表隊伍同台競技力拼ATCC全國冠軍殊榮的最終結果。

本屆ATCC全國決賽共邀請六位貴賓擔任評審，分別是：遠傳電信資訊暨數位轉型科技群胡德民執行副總經理；SIC永續影響力天使投資林志垚共同創辦人；臺北市政府資訊局趙式隆局長；林堉璘宏泰教育基金會潘守珮公關長等四家議題夥伴評審代表以及聯合線上官振萱總經理和beBit TECH譚學凱商務長兩位外部評審代表。

而這四組決賽同學也都展現了出色創意與執行力。來自中山大學的遠傳電信代表隊「猴小孩」結合遠傳技術與應用服務，建立「Health 健康+」平台的「心聲音」專區，與心輔相關基金會合作提供心理陪伴輔導、心理健康宣導影音和心理健康量表等服務；來自臺灣大學與臺灣科技大學大合組的SIC永續影響力天使投資代表隊「明星三缺二」預期近幾年寵物數量將超過小孩人數，採用臺灣在地水產「鱘龍魚」腳料製作寵物凍乾保健食品，以提升寵物健康，同時亦兼顧循環永續。來自高雄師範大學的臺北市政府代表隊「碳守商域」提出吸引亞洲LGBTQ+國際人才來臺發展計劃，藉以營造友善穩定的新創發展環境並增強臺北與世界的連結。來自臺灣大學的林堉璘宏泰教育基金會代表隊「金濟之國」團隊則以感動故事行銷作為提案主軸，透過與咖啡廳和書店合作以及主題市集互動性故事策展來接觸TA，並推廣安寧療護理念，以期安寧緩和療護陪伴末期病人安適度過生命最後旅程的價值能讓更多人看見。