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高教攬才 台大校長：重數字缺配套

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

台灣高教人才流失未解，亞太堅韌研究基金會和台大昨舉辦座談會，邀香港科技大學前校長史維、富邦董事長蔡明忠與台大校長陳文章對談。陳文章直言，台灣政府攬才留才過於重視數字，缺乏配套，以教育部玉山學者計畫為例，除了薪資外，是否有足夠住宿、孩子的雙語學校，激勵留任制度等，都要考慮。

史維表示，自己到台大的路上，看到一整路留學、移民諮詢廣告看板，覺得很感慨，面對人才外流，社會、企業、政府要想辦法解決。

史維表示，以香港為例，大學主要是美式框架，有很高自主權，現在有八個公立大學，都不需跟政府對話，也沒有義務去立法局，「陳校長可能要跟立法院對話」。

陳文章則說，台灣的國立大學都是公教人員，有很多框架。以大學學分為例，多次跟教育部反映盼變更學分，但直到現在還是要一二八個學分才能畢業。

對於輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前回到母校史丹佛大學演講時提到，在成功之路上，韌性很重要，鼓勵學生要學習承受苦難。史維認為，對自己高期望的人，就不會容許自己沒有韌性，這需要不停練習。

陳文章也說，大學學歷只是一個起點，專業能力、解決問題能力、協調能力、未來潛力等，都是業界用人的評估關鍵。

台大 史維 陳文章

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