書店訪視委員是夢幻工作？ 文化部長史哲：未來謹慎評估人選

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩日前發文自述近年不買書、盡量只借書，因此不好意思再逛獨立書店，因其身兼文化部委託的實體書店訪視、補助審查委員，導致文化部挨轟請鬼拿藥單，文化部隨即停止蔡志浩職務止血。不過，後續引發網友討論「竟然有這種夢幻工作」，文化部長史哲今天表示，其實「這不是什麼夢幻工作」，訪視後必須寫成報告，而針對此次爭議，未來將更審慎評估人選。

蔡志浩擔任實體書店訪視委員多年，但先前在臉書發文自述近年來堅持不買書、只借書，一番言論炎上，文化部也隨即停止他的職務。蔡志浩沉寂兩天後發文道歉，解釋「不買書」原意只是傳達個人書房滿出來後斷捨離的心境，但表達不當，甚至讓書業夥伴受傷，強調日後會更謹慎。

事件爆發後引來各界討論。有網友稱書店訪視委員是夢幻工作，許多網友紛紛舉手報名自薦，作家顏擇雅也說「我一定勝任，而且會做的超開心」。

立法院今召開教育及文化委員會，立委洪孟楷質詢時問及此事。史哲說「其實書店訪視員，這不是什麼夢幻工作」，並指出目前全台約有20多名訪視員，畢竟獨立書店數量很多，遍及各縣市，訪視書店後，還必須寫成報告，不算是輕鬆的工作。針對此次爭議，他也表示未來面對協會推薦人選時，文化部會更審慎評估、查核，但不希望此次事件對委員產生寒蟬效應。