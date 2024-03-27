國際研討會竟是假！台生繳費後求證飯店才知被騙 台大教授也遭冒名

台灣學術研究領域競爭激烈，許多研究生在畢業前皆會尋找國際期刊投稿及國際研討會參與或發表機會，以累積自我的學經歷經驗。一名台灣研究生近日揭露一起恐怖案件，一場報名且已繳費的國際研討會竟是詐騙，讓他在得知真相後，急欲公開這起遭到學術研討會詐騙的經過，提醒其他研究生切勿上當。

一名台灣研究生昨(26)日晚間在Dcard上揭露一起假學術研討會，因為這項訊息來源是來自教授轉寄的信件，不疑有他，便直接報名了「第二十屆生物技術及科學研討會」(20th Biotechnology and Biosciences Congress)，並在繳了499美元後（約台幣15,968元)，等候消息。

然而，讓他不寒而慄的事來了。因為在付款後，還被要求填寫護照資訊，因為覺得有點弔詭，他便一直放著沒填，在忙碌過後才驚覺怎麼一直都沒收到研討會訊息。

原PO主動向該研討會聲稱的舉辦地點「南韓首爾四季酒店」求證，四季酒店回信表示：「這期間酒店沒有舉辦任何會議」，因為與會來賓還有一名台灣大學的教授，便也寫信詢問了教授本人，卻得到更令人震驚的回答，教授表示：「完全不知道有這件事」。

他指稱，該國際研討會的網站做得相當完整且真實，包括詳細交代與會來賓的名字和學經歷，就連大頭照也因為是直接抓取各大學官網上的教授照片，會讓人以為皆「查有此人」更加深信不疑。

且網站中明白表示，投稿內容也可能會被放在《生物技術進展期刊》(Biotechnology advances)內，由於查閱了該期刊的影響指數（IF,Impact Factor)極高，因此更具吸引力。

原PO覺得，由於想要找出研討會的破綻都只在細節，而且查證相對困難，可能除了他，已有不少人上當受騙。除了報名費用499美元後（約台幣15,968元)之外，主辦單位還說也可以幫忙代訂住宿三晚，會收取450美元（約台幣14,400元)，讓他苦酸：「人真的不要懶惰當盤子」。

此外，原PO還發現該研討會註冊的網站Conferencesglobal.org，除了今年5月的「第二十屆生物技術及科學研討會」之外，還會在西班牙舉辦「第廿一屆生物技術及科學研討會」「21th Biotechnology and Biosciences Congress」，他提醒大家「除非家裡有礦，大家千萬不要以身測試」。

就此詐騙事件，原PO也透露後來報警的經過，因為原本想做筆錄並申請退款，但這已超乎台灣警察的能力範圍，最後可能的結果是「錢投水裡，案沉海底」。

原PO就自身被詐騙經驗，在文末分享如何辨識真假研討會的七大準則：

1. 研討會只去教授去過、教授認識主辦方、領域知名學會所舉辦的，這些可以稍微放心（但仍要小心是否為冒名）。

2. 就算是教授轉寄的會議，教授也不一定能幫你每個都查證，研究生自己需要有警覺。

3. 如果是某學會舉辦，務必反向前往學會網址確認是否有相關消息；不要參加沒有學會的研討會，就算上面有.org也一樣，特別上面寫是「conferencesglobal.org」。

4. 如果一個禮拜就回覆接受你的摘要，要提高警覺，極有可能是掠奪性會議或是假研討會。

5. 如果上面寫辦了很多屆，但是在網路上找不到前面幾屆的網頁，也要注意。

6. 網站有寫確切地點就要親自寫信至場地方做進一步的確認(當然是要自己上網查詢該會場方的聯繫方式）。如果沒有寫出確切地點，先不要考慮。

7. 不要太相信上面寫的專家學者，就算是你知道或認識的人也不要直接輕易相信，因為也是會有冒用。如果場地無法確認，不妨有禮貌地向上面寫的教授請教(聯繫方法最好也還是自己找)，確認是否有該會議。