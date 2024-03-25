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國產鮮乳面臨零關稅衝擊 台南學童動腦幫酪農與畜牧業出主意

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供

面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過主題式探索，撰寫一頁式企劃書，並實際參訪、座談，校際合作，酪農和畜牧業者不但看到了孩子的建議，也讓學童認識了國產豬肉與鮮乳。

南大附小彩虹斑馬團隊總幹事陳怡均說，面對未來紐西蘭液態乳不限額進口零關稅衝擊，反思小學生可以做些什麼努力？因此校際合作，做主題式探索，並前往雲林千巧谷牛樂園做校際發表、並與酪農業者座談。

建功國小做乳牛主題發表，學生余奕湘和組員計畫在學校Facebook粉絲專頁及Youtube頻道宣導認識國產鮮乳宣導。南大附小陳曉雯、張維靖及組員則寫陳情信給彰化、雲林、台南、屏東酪農區、台北、新北等34名立委，敦促修法區別國產鮮乳和進口鮮乳。

南大附小學生鄭梵筠和黃禹曈等8名學生張買豬肉要認標章，鄭梵筠是南大附小小市長，提出可利用學生集會時間將TAP產銷履歷及CAS台灣優良農產品標章介紹給同學及學弟妹。七股國小學生翁龍德說，組員決定要用海報宣傳並到各班宣導，希望同學們可將正確觀念帶回家，提供家長採購肉品時有更好的選擇。

雲林良作工場農業文創館是國際級觀光工廠，董事長吳昆民親自接待3校師生，本身也是畜牧系畢業，他希望透過自己努力，提升農民社經地位與農業附加價值。南大附小學生傅昱維感謝吳昆民提供究好豬的豬肉並教做貢丸，自己捏的肉丸，煮熟後又香又好吃，讓人一口接一口，健康的豬肉一吃「究」知道。

面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
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面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索，並撰寫一頁式企劃書。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供
面對2025年將不限額進口零關稅紐西蘭液態乳，將衝擊我國酪農業，台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、七股和建功國小，透過參訪做主題式探索，並撰寫一頁式企劃書。圖／南大附小彩虹斑馬團隊提供

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