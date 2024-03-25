高雄10年未招客語教師 議員：不利傳承

高雄客家人口數逾40萬，占人口數近1成5，全市僅有2名取得客語教師證的老師，10年未招聘，多數以代課老師或通過客語認證的老師授課，議員憂心長期不開缺，師資全都北漂，不利文化傳承。教育局回應，今年2至3個學校有機會釋出名額，最晚6月公布簡章。

美濃、六龜、杉林及甲仙區列為客語重點發展區。議員張博洋表示，高雄市國中小將本土語言列為必修學分，但本土語教師比率僅占38％，客語老師10年未開缺，市長陳其邁先前承諾今年至少開出1名客語教師缺額。

「桃園去年開20個客語老師缺額，南部許多老師只能往北部任教」張博洋說，許多偏鄉或客家聚落的正式老師等不到工作機會；即便由通過客語認證的老師任教，在教學性質與專業性上，仍與透過甄試的客語老師有落差，涉及教育資源分配正義。

教育局國小教育科長邱月櫻表示，全市有180名教師通過客語中高級檢定認證，能在學校教客語，因教師1周須上滿20堂課，若學校客語教學需求少，就無法聘用老師，採校內教師具客語授課資格配課或以聘教學支援人員授課，「市長既然允諾，我們會努力生出1個名額」。

朱姓家長說，家中兩個小孩只會聽不會說客語，客語老師扮演重要角色，應該鼓勵客語師資回鄉任教。

羅姓國小客語教師指出，她教客語20年，從年少變中年，多年來客語老師像小媳婦一樣，沒有名分，常被踢來踢去，希望政府更重視客語老師權益。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，正式教師都有帶班級，即便考過客語認證，主要還是教自己班級為主，不願意教全校客語，客語老師才會長久在校，有助營造優良的客語環境。

邱月櫻表示，月底確認學生報到數、班級數及退休離職師資，5月上旬可以知道有無老師缺額，教育部網站已預告高市今年將招考。