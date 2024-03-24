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蔡志浩炎上被文化部停職 顏擇雅直呼「夢幻任務」：怎應徵

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蔡志浩炎上被文化部停職 顏擇雅直呼「夢幻任務」：怎應徵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
書店示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
書店示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩，在臉書發表「獨立書店：逛與不逛的掙扎」文章，自稱「只借書不買書」，而他擔任文化部實體書店訪視業務委員多年，引起非議，文化部昨火速停止蔡志浩職務。作家顏擇雅好奇，原來有所謂的獨立書店巡視員；網友齊喊「想應徵」。

顏擇雅表示，若非大家都在罵的那篇貼文，她還真不知台灣有一個工作叫做獨立書店巡視員。「天啊，我學生時代怎沒這種工作？我一定勝任，而且會做的超開心」。她從小就愛逛書店，「對我來說就是糖果店」，進去也都會買書，也超愛比較店與店之間在氛圍、陳列、個性、空間使用、服務態度之間的差異，「有機會提建議，我不會交白卷的」。

顏擇雅表示，不過她出社會之後就不適合了，因為她進了出版業，有利益衝突的問題。但她可想到一堆人，「都比那位蔡先生更適合擔任獨立書店訪視員。請問要怎麼推薦或應徵？找誰？」

網友留言表示，獨立書店文化協會在負責的，其實不是正職，一次可能有2、3000元的費用，無法維生的。顏擇雅回應則說，「把它當作用來買書的零用錢，我覺得pay很不錯。投稿要賺兩三千元並沒那麼容易」。

也有網友表示，那不算是一分工作，性質類似評審，端看主辦方是否邀請，薪酬也很低，名目可能就是車馬費。顏擇雅表示，不算工作，至少是一種任務；如果是興趣，又有車馬費，就是夢幻任務。

網友表示，「我也想應徵，我愛看書、買書，還做過服務業的秘密客，這樣的經驗應該也有幫助」、「我可以做興趣」、「這工作超好的，我也要」、「我也超想應徵」、「只有車馬費也可以呀，這工作非常的適合我」、「我第一個爭著去」。

獨立書店 顏擇雅

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