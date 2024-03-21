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為軍公教黑箱調薪護航 全教總點名人事長蘇俊榮下台

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總今天舉行「捍衛權威、故步自封，黑箱調薪永不變」記者會，呼籲行政院軍公教待遇審議委員會應納入基層代表，讓調薪機制透明化，拒絕透明化的黑箱調薪機制應該被檢討，不適任人事長應下台負責。記者許正宏／攝影
全教總今天舉行「捍衛權威、故步自封，黑箱調薪永不變」記者會，呼籲行政院軍公教待遇審議委員會應納入基層代表，讓調薪機制透明化，拒絕透明化的黑箱調薪機制應該被檢討，不適任人事長應下台負責。記者許正宏／攝影

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，再呼籲行政院軍公教待遇審議委員會應納入基層代表、讓調薪機制透明化，讓基層意見可確實反應到調薪審議制度中，但行政院人事行政總處人事長蘇俊榮卻故步自封、糊弄軍公教人員，點名蘇俊榮應下台負責。

近日立法院要求軍公教員工待遇審議委員會，比照最低工資審議委員會納入基層員工，但行政院人事行政總處卻表示，二者功能任務及性質不同，不宜相互援比，且軍公教員工待遇調整已建立制度化機制。

全教總理事長侯俊良表示，蘇俊榮回應總是糊弄，聲稱已兼顧多元、教育部也有代表老師參與，但會議、數據均無公開，且都是閉門會議，沒有做到公開透明。

侯俊良指出，民進黨政府口口聲聲說公開、透明、多元是民進黨的價值，但人事長卻公然挑戰價值，「難到還要讓他繼續擔任下去嗎？」加入基層員工代表難到不是多元參與，呼籲撤換不適任的人事長。

一月全教總就曾召開記者會，針對軍公教調薪機制給予三大意見，包括軍公教調薪應該法制化、調薪應以「重要民生物價指數」為基準，以及納入軍公教代表進入待遇審議委員會。

全教總文宣部主任羅德水則談到，「執政黨不要變成自己討厭的樣子。」民進黨執政已八年，即將再邁入下一個四年，若執政團隊的官員已經成為阻礙政府進步的絆腳石就應當撤換。

全教總認為，軍公教待遇的調整與最低工資的訂定都是國家政策的一部分，都應該具有相同的公開、透明和民主性質，同樣都為受僱者不應厚此薄彼。譴責傲慢、死不認錯又硬拗到底的態度，無法落實開放理念的人事長應下台。

全教總再次呼籲，應將公教員工代表納入薪資審議委員會，建立公開、透明的調薪機制，才能杜絕黑箱作業，共同推動符合法制、公平公開的調薪機制，以確保全體公教人員基本權益。

全教總 機制 軍公教

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