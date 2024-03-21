全台僅錄取3人 曉明女中張可恩入選美國「科技女孩」
美國國務院2024年「科技女孩計畫」(Tech Girls)，由美國在台協會遴選3位高中女生參加。台中市曉明女中高一學生張可恩以優異的語文表達，且確實可行的服務計畫，從100多位參與者中脫穎而出，今年7月將前往美國進行長達24天的課程、參訪與交流活動。張可恩說，很不敢相信，沒想過自己會錄取，希望藉此機會認識不同文化的人，也深入探索科技與理工領域。
「Tech Girls」是美國國務院與維吉尼亞理工大學合作計畫，希望連結世界各國在STEM領域擁有領袖潛能的女性，提供機會與提升能力的途徑，幫助她們追求夢想。計畫原於中東和北非的國家，2022年擴展規模，遴選來自美國和其他6個地區在STEM領域有天份的年輕女性參加。今年將有來自37個國家、地區共111高中女生，在美國進行為期4周的科技體驗。
今年Tech Girls在台灣遴選3位高中女生，報名者須以英文填寫表格、撰寫自我介紹與服務計畫內容，通過資料審查後，進入第二階段面試，甄選難度高；曉明女中學生張可恩從100多位參與者中脫穎而出，登上最後錄取名單。
張可恩英文能力佳，國三畢業前已獲得多益990分佳績，並以優秀成績直升曉明高中部。她說，小時候英文基礎打的還不錯，但國中後較少接觸，因此會閱讀英文小說及國外影片，保持英文的聽說能力，二階段面試時也與學校的外籍教師練習，訓練臨場反應。
張可恩對生物與環境科學相當有興趣，她曾與同學組隊參加自然科學博物館的科學計畫，以「獨居蜂」為主題進行自主研究。張可恩說，「Tech Girls」計畫有4個課程可以選，她想選擇環境工程，了解自然環境與人之間的關係，並透過課程認識不同文化的人，探索不同領域的事物。
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