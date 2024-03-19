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少年犯回歸校園措施 國教盟質疑教育部「虛晃一招」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟理事長王瀚陽（左）日前與孩想陪你長大總召徐妮妮（右）召開記者會，要求確實檢討少年事件處理暨保護制度。本報資料照片
國教行動聯盟理事長王瀚陽（左）日前與孩想陪你長大總召徐妮妮（右）召開記者會，要求確實檢討少年事件處理暨保護制度。本報資料照片

教育部及相關部會昨日在立法院就少年犯回歸校園等議題進行專題報告，對此，國教行動聯盟指出，新北割頸案發生後至今未見對犯案學生的少年保護官提出檢討，質疑專案報告內容到底是「真心檢討」還是「虛晃一招」。另外，也強調「住宿型」中介教育基地的重要性，盼能讓學生回校前有效脫離原來接觸的不良環境。

立法院昨日召開教育及文化委員會，邀請教育部、司法院、法務部及內政部列席就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」進行專題報告，並備質詢。

國教盟表示，事件發生後，從頭到尾未見針對割頸案犯案學生專責少年保護官提出的檢討，少保官是真正對於曝險少年執行保護管束、社區處遇的專責人員犯案學生離開少年觀護所後，必然有少年保護官負責其保護管束，但專案報告中卻未見對少保官執行的檢討。

國教盟指出，少保官現在約四成是法律系畢業甚至中文系畢業，應需社工、心理、輔導、犯防相關背景才能適任輔導工作，並有社工師、心理師與毒品防治專家等專業人才資源給予協助。另外，「少年保護官」與「少年調查官」需要分工明確，讓保護官能確實的與學校對接個案。

國教盟也認為，教育部昨日專案報告中並未提到，對於目前評估尚不適合回到學校的曝險少年，社區住宿型中介教育基地要如何規劃進行。國教盟建議可學習香港群育學校的模式，白天以教育人員為主進行課程學習，放學後由社政系統接手，一方面需要符合學生受教權，另一方面也要能使此類學生有效脫離原來接觸的不良組織或者環境，重新建立依附關係。

住宿 教育部 校園暴力事件

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