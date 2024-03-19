縣市建中介教育基地 接住司法少年

去年底新北市發生國中生割頸案，引發各界討論少年犯中介機制，立委質疑教育部與相關單位沒有對接，成為漏接司法少年的主因。教育部長潘文忠表示，未來司法少年回校前的個案聯繫會議，應有就讀學校指派代表出席，評估能否入校、入班；國教署也將推動地方政府建置「中介教育基地」，預計五月底完成。

教育部昨在立法院教育及文化委員會，進行「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」專題報告，但國民黨立委柯志恩質詢時指出，「今日少年犯不好好處理，明日就成為成年犯」，現行教育部及有關單位似乎缺乏「對接」。

柯志恩提出各單位的統計數據，目前高風險案件為九六六件，警政署統計去年的少年嫌疑犯共一○七九○人，去年高中職以下的暴力事件與偏差行為共二七五一一件，平均每天校園會發生七十三起暴力事件，她因此質疑，教育部與相關單位沒有對接，是漏接這些少年的最大原因。

柯志恩還說，從矯正學校出來的少年，五成會於第一年再犯刑事案件，近兩成會再次被收押。有矯正學校的諮商心理師曾向她反映，曾有孩子離開矯正學校兩、三個月就自殺，原因是被追債，卻不想再犯案，因此質疑少年從矯正學校出來前，是否經過完整評估。

教育部在新北割頸案件後召開多次跨部會校園安全諮詢會，也討論少年犯回歸校園的議題，潘文忠即表示，未來若復歸少年「有危害他人生命、身體之虞」，少年法院在個案聯繫會議進行裁定前，要邀請個案就讀的學校派代表出席，討論評估是否能入校、入班，或採行中介教育措施，例如由學校提供中介教育中途班、進入社區中介教育基地等。

因此國教署就指出，將於三月底前發布「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣（市）政府推動中介教育基地建置計畫」，開放各地方政府進行申請，並於五月前完成中介教育基地的建置。教育部將視地方政府及學校需求，持續滾動修正補助計畫內容，以協助學校完善高關懷學生的輔導處遇。

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