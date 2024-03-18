少年犯返校中介機制 教育部推動建置「中介教育基地」

新北市國中生割頸案引發少年犯中介機制的討論，對此，教育部長潘文忠表示，未來在少年回校前的個案聯繫會議上，應有就讀學校指派代表出席，評估能否入校、入班。另外，國教署將推動地方政府建置「中介教育基地」，並串連中央、地方政府及民間資源，擴充中介教育措施。

今日教育部在立法院教育及文化委員會上，就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」進行專題報告。潘文忠在會前接受媒體聯訪時說，教育部及行政院、司法院在跨部會的會議中，提出應正視少年從少年觀護所、矯正學校賦歸的安排。

潘文忠表示，若賦歸少年「有危害他人生命、身體之虞」，少年法院在個案聯繫會議做裁定前，要邀請個案就讀的學校指派代表出席，討論評估是否能入校、入班，或是要採行中介教育措施，例如由學校提供中介教育中途班、進入社區中介教育基地等。

除此之外，潘文忠在專題報告上指出，教育部將串連中央與地方政府資源，結合各縣市的社區關懷據點、民間團體或公、私立機關，擴充及建制中介教育措施。

另外，國教署將於3月底前發布「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣（市）政府推動中介教育基地建置計畫」，開放各地方政府進行申請，並請各地方政府於5月前完成中介教育基地的建置。教育部將視地方政府及學校需求，持續滾動修正補助計畫內容，給予最大的支持，以協助學校完善高關懷學生的輔導處遇。