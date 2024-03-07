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需經同意 教育部限制私校獨招

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

過去只要私立大學認為辦理獨招較有效益，即可向教育部申請，被視為是「招生救命丹」。但也因獨招彈性大、學校又有招生困難，往往撿到籃裡都是菜，延伸出選才放水、濫發學歷等爭議。為此，教育部近日公告修正相關規定，自今年二月底，除經教育部同意辦理的私立大學外，其餘均不得再經自評後申請全校獨招。

教育部表示，有鑒於少子化持續影響生源，繼續開放全校獨招也無法緩解私立學校招生不足的壓力，因此修正「大學單獨招生申請作業要點」，不再受理申請全校單獨招生。其餘宗教、藝術或體育學系、新設學校系、未及時參與聯合招生等，需申請獨招者仍得依作業要點辦理。

教育部也說，先前經要點許可後辦理全校獨招的普通大學，包括中信金融管理學院、開南大學與華梵大學等三所大學，其新學年招生都不受影響，申請過即適用。但後續其他私立大學不得再經自評後辦理全校獨招，但若為當學年新設或改制，無法即時參與申請入學或分發作業，以及因其受政策、法令、專案許可的學校則不在限制內。

龍華科大校長葛自祥分析，獨招對學校的好處為能對準學生狀況招生，相對於主流升學管道而言更自主，招生面上對學校有利，但確實延伸出公平性的問題。教育部修改規定，對於招生不利的學校而言會更困難，但能保障招生公平。

世新大學副校長賴正能則認為，獨招確實可透過自設標準讓選才更精準，包括舞蹈、音樂等科系確實適合獨招，但若全校不分科系性質都要獨招，不免有點說不過去。

世新大學 教育部 科系

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