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獨╱私校獨招盼最後一搏 教育部改規定縮限「招生救命丹」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公告修正「大學單獨招生申請作業要點」規定，自今年二月底開始，除了經教育部同意辦理獨招的私立大學外，其餘均不得再申請辦理全校獨招。圖／聯合報系資料照片
教育部公告修正「大學單獨招生申請作業要點」規定，自今年二月底開始，除了經教育部同意辦理獨招的私立大學外，其餘均不得再申請辦理全校獨招。圖／聯合報系資料照片

過去私立大學若認為辦理獨招較有效益，即可向教育部申請辦理，如退場與準退場學校台灣首府大學、明道大學過去都曾辦理過獨招，但近日教育部公告修正「大學單獨招生申請作業要點」規定，自今年二月底開始，除了經教育部同意辦理獨招的私立大學外，其餘均不得再申請辦理全校獨招。

「大學單獨招生申請作業要點」過去規定，只要私立大學自我評估分析，認為辦理獨招較為合適，即可向教育部申請，因此過去獨招也被視為是招生差強人意學校的救命丹。但也因為獨招彈性大、學校又已有招生困難，往往「撿到籃子都是菜」，也延伸出選才放水、濫發學歷等弊端。

一名私校校長表示，部分學校辦理獨招時會和學生私下承諾，如到高中職宣導，以保證錄取的方始綁定學生；或入學門檻低，僅要求寫個自傳即可，形同自己關起門來玩。但也由此可知，會選擇全校獨招的學校，也多是在升學主要管道上競爭力較低的學校，因此近年不少招生不佳的退場學校過去都曾嘗試辦理獨招，看能否力挽狂瀾。

龍華科大校長葛自祥分析，獨招對學校的好處為可盡快分析生源樣態、對準其狀況招生，相對於主流升學管道而言更自主，學生錄取機會也比較高，招生面上對學校有利，但過去確實延伸出公平性的問題。教育部如今修改規定，對於招生不利的學校而言會更困難，但確實能保障招生公平。

世新大學副校長賴正能則指出，如舞蹈、音樂等相關科系確實適合獨招，教育部本次仍不限制特殊性質科系辦理獨招，而是針對「全校獨招」。獨招一方面確實可以透過自設標準讓選才更為精準，但若全校不分科系性質都要獨招，「不免有點說不過去。」

教育部則回應，為了協助大學發展教育多樣性，依據大學法第24條，訂有「大學單獨招生申請作業要點（簡稱單招要點）」，透過單獨招生方式，提供具特殊專長學生適才適所的入學管道。

但教育部也說，有鑒於少子化持續影響學生生源，繼續開放全校單獨招生，也無法緩解私立學校招生不足的壓力，且私立高級中等以上學校退場條例已提供辦學困難學校配套措施，因此修正規定，教育部不再受理申請全校單獨招生。其餘屬宗教、藝術或體育學系、新設學校（系）未及時參與聯合招生等需申請單招者，仍得依作業要點辦理。

世新大學 台灣首府大學 少子化 教育部 科系 龍華科大

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