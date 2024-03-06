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特教生毆代課師 北市重申交接說清楚
北市某高中日前一名特教生不服管教對任課老師吐口水、毆打，造成代課老師多處受傷，老師反映，未告知班級有特教生狀況，教育局昨表示，老師若要請代課應將相關程序交接清楚，包含特殊學生狀況，事件發生後也有再次提醒學校，避免類似情形發生。
遭吐口水的老師在臉書表示，遭學生攻擊，衣服整個被扯破，後頸雙手擦挫傷、眼鏡甚至斷成3截，財損超過1萬元，接著放學去驗傷。因為是幫忙代課似乎未被告知班級狀況。
教育局副局長陳素慧表示，該班老師在交接過程中有將大部分資訊給代課老師，但該生特殊情況可能沒有交接到，教育局後續也會提醒學校老師，若需請代課，需將相關交接狀況說明清楚，避免類似情形再度發生。
另外，宜蘭某國小附設幼兒園特教班發生教師體罰幼童案，包括跩踢、拉筋、綑綁幼童餵飯等情節，造成幼童心中陰影，縣府對該名施暴代理教師裁罰停聘1年，立委認為輕罰，縣府教育處昨天決定重啟調查。
教育處說，該代理教師在校服務不到2個月，學校知悉不當體罰即通報，並要求該師不可接觸學生，後來老師申請離職，學校也重新聘有特教資格的代理老師。
教育處表示，教師不當體罰幼童的行為樣態，有1至4年及終身不得進用、任用或進用為教保人員等規定，決定重新審議調查，依教師的違法行為、發生頻率、犯後態度、幼生受傷情形等綜合評估。
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