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學習歷程代做一套20萬元？ 潘文忠：查到取消入學資格

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會再次強調，若學生代做代寫會取消甄試甚至入學資格，大專校院若舉辦與升學有關的營隊也將嚴懲。記者黃義書／攝影
教育部長潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會再次強調，若學生代做代寫會取消甄試甚至入學資格，大專校院若舉辦與升學有關的營隊也將嚴懲。記者黃義書／攝影

日前學生團體EdYouth召開記者會點出學習歷程檔案代做代寫、軍備競賽的問題，今日立法院教育及文化委員會上也有立委詢問。對此，教育部潘文忠再次強調，若學生代做代寫會取消甄試甚至入學資格，大專校院若舉辦與升學有關的營隊也將嚴懲。

潘文忠今出席立法院教育及文化委員會，做業務概況報告並備質詢。立委洪孟楷發言時表示，媒體報導有業者販售學習歷程檔案代做，一套要價高達20萬元，軍備競賽亂象每年持續循環，要求教育部查辦。潘文忠回應，這種現象確實會影響到入學的公平性，會嚴懲舉辦營隊嫁接學習歷程檔案的大專校院，若是個別教授的行為也會追溯到學校。

立委陳秀寳指出，雖然教育部針對學習歷程檔案商品化的問題，函請大專校院嚴守招生倫理，但提供代做代寫服務的多是大學學生而非教職員，詢問教育部如何避免外包學習歷程。立委柯志恩也關心學習歷程代做代寫，她指出，教育部只告訴大家不要浪費這些錢，希望教育部能要求數位發展部或其他部會下架相關廣告商品，讓家長安心。

潘文忠回應質詢時表示，教育部已了解代做代寫的廣告，一旦查到就會要求下架，同時提醒學生，若查到學生交出的學習歷程是代做代寫，無論是在甄試過程還是已經入學都會取消資格。柯志恩指出，目前看來業者的數量並沒有減少，可見教育部下架商品的成效有限，應有所作為。

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