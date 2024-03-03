獨／教育部博士獎學金方案拍板 首年1200名、月領4萬

台灣高教面臨人才短缺危機，教育部規劃博士生獎學金補助計畫，於去年提出最高月領7萬元方案，但最終未獲落實。本報掌握，教育部已定案「結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金」，計畫自113學年上路，首年補助1200名博士生，每月可獲4萬元，其中由教育部補助2萬，學校和企業再拿2萬。

中研院長廖俊智去年於立法院指出，國內高教正面臨讀博士誘因低、科研人才所得低、退休所得低「三低」困境，為此，教育部、國科會近期陸續推出博士獎學金計畫，教育部計畫幾經波折後日前再召開說明會，定調額度為每月4萬元，但學校可再訂定規範爭取教育部加碼。

計畫採3+2推動，第一期為113至115學年，第二期則為116到117學年，每年新增補助1200名，名額逐年遞增，至115學年開始則維持每年3600名，又學校須於計劃執行滿二年和四年時提出成果檢核報告。補助對象為本國籍博一至博三生，本月起向大學徵件，預計七月公告每校名額。

台大表示，除重點科技學院無法參加獎學金計畫外，目前開放所有院系所提出申請。但獎學金計畫採半額補助，因此學校要自籌或尋求企業出資，要取得較多名額需產業支持，又過去沒有如此大規模邀請業界協助獎學金的經驗，目前正在邀請相關企業中，然而如人社領域學院不易尋求外部支持，學校也將研擬提供較優渥的補助。

台大也指出，113學年開始補助1200名博士，教育部還沒說明各校可分得的名額，因此學校先不設限院系所申請名額，由各院系所考量自身量能和外部資源提出申請，由學校彙整提教育部。另外，教育部也要求獎學金設有淘汰機制，學校將設定基本門檻，學院可在門檻上另訂符合學院性質的機制。

陽明交大教務長陳永昇表示，教育部希望該方案可促成更多人才投入博士，但也不希望再產出流浪博士，因此會將博士註冊率、就業率等列入績效檢核指標。學校大致規劃博士畢業後可進入工研院或業界部門，但實則很難完全保證就業，人社領域又再難一些，「確實是個難題。」