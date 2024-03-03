快訊

教育部博士獎學金方案拍板 首年1200名、月領4萬元

獨／教育部博士獎學金方案拍板 首年1200名、月領4萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部和國科會方案均為每月可領四萬元。圖／讀者提供
教育部和國科會方案均為每月可領四萬元。圖／讀者提供

台灣高教面臨人才短缺危機，教育部規劃博士生獎學金補助計畫，於去年提出最高月領7萬元方案，但最終未獲落實。本報掌握，教育部已定案「結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金」，計畫自113學年上路，首年補助1200名博士生，每月可獲4萬元，其中由教育部補助2萬，學校和企業再拿2萬。

中研院長廖俊智去年於立法院指出，國內高教正面臨讀博士誘因低、科研人才所得低、退休所得低「三低」困境，為此，教育部、國科會近期陸續推出博士獎學金計畫，教育部計畫幾經波折後日前再召開說明會，定調額度為每月4萬元，但學校可再訂定規範爭取教育部加碼。

計畫採3+2推動，第一期為113至115學年，第二期則為116到117學年，每年新增補助1200名，名額逐年遞增，至115學年開始則維持每年3600名，又學校須於計劃執行滿二年和四年時提出成果檢核報告。補助對象為本國籍博一至博三生，本月起向大學徵件，預計七月公告每校名額。

台大表示，除重點科技學院無法參加獎學金計畫外，目前開放所有院系所提出申請。但獎學金計畫採半額補助，因此學校要自籌或尋求企業出資，要取得較多名額需產業支持，又過去沒有如此大規模邀請業界協助獎學金的經驗，目前正在邀請相關企業中，然而如人社領域學院不易尋求外部支持，學校也將研擬提供較優渥的補助。

台大也指出，113學年開始補助1200名博士，教育部還沒說明各校可分得的名額，因此學校先不設限院系所申請名額，由各院系所考量自身量能和外部資源提出申請，由學校彙整提教育部。另外，教育部也要求獎學金設有淘汰機制，學校將設定基本門檻，學院可在門檻上另訂符合學院性質的機制。

陽明交大教務長陳永昇表示，教育部希望該方案可促成更多人才投入博士，但也不希望再產出流浪博士，因此會將博士註冊率、就業率等列入績效檢核指標。學校大致規劃博士畢業後可進入工研院或業界部門，但實則很難完全保證就業，人社領域又再難一些，「確實是個難題。」

清大教務長巫勇賢則指出，教育部跟國科會獎學金方案不得重複請領，學校研擬先扣減獲核定的國科會名額，再開放各院系所爭取。會基於產學合作對象向企業爭取獎學金補助，教育部先前也鼓勵人社領域學院盡量努力，若真的無法找到合適的外部支持，學校便會來承擔。

為鼓勵學生投入博士，國科會、教育部、中研院今年個別提出博士生獎學金方案。圖／聯合報系資料照片
為鼓勵學生投入博士，國科會、教育部、中研院今年個別提出博士生獎學金方案。圖／聯合報系資料照片

國科會 教育部 機制

延伸閱讀

大學博覽會登場 私校祭360萬獎學金、大一免學費搶才

不要默許虐待特教幼兒 綠委籲教育部勿個案化

申請入學備審指引出爐！台大多科系給限制 學習歷程自述別寫太長

教育部補助17所大學法律系 赴社區、偏鄉推廣法治教育

相關新聞

北市高中生情緒失控打老師 專家：環境單純較有幫助

台北市某高中有學生生疑因情緒失控，對教師吐口水、毆打，校方表示該生是特教生，後續將開相關會議，未來也會引進外界資源共同幫...

北市高中師被學生吐口水還挨揍 教育局：將給予慰問金、諮商

台北市某高中學生在課堂上疑不服科任老師管教，情緒失控，衝上前吐口水、毆打老師，該師多處紅腫受傷，校方事後先讓家長將學生帶...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。