加泰隆尼亞大學品質保證局（AQU Catalunya）簡介

【文.周華琪/高教評鑑中心副研究員】

在歐洲地區中,「加泰隆尼亞大學品保機構」(Catalan University Quality Assurance Agency, AQU Catalunya)同時身為「歐洲高等教育質量保證協會」(European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA)的正式成員、「歐洲品質保證機構註冊局」(European Quality Assurance Register, EQAR)首批註冊的3家機構之一,並與「財團法人高等教育評鑑中心基金會」簽訂合作備忘錄,AQU Catalunya除負責並致力於確保加泰隆尼亞地區的高等教育品質外,亦重視機構自身的內部品質保證與國際對接。

此外,AQU Catalunya亦為「西班牙品質保證機構網絡」(Spanish Network of Spanish Quality Assurance Agencies, REACU)和「國際高等教育品質保證機構網絡」(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE)的會員,並自2013年起擔任INQAAHE的秘書處。

設立與主要任務

AQU Catalunya是加泰隆尼亞促進和確保高等教育系統教育品質的主要機構,也是受特別法約束的公共機構,隸屬於對大學有管轄權的相應政府部門。該機構於1996年10月29日由加泰隆尼亞政府(Generalitat de Catalunya)和各大學共同成立,是西班牙第一個品質保證機構,主要業務為評鑑方法的開發和審查管理,以大學學位課程為主要對象。

在加泰隆尼亞大學法案(LUC)於2003年2月19日通過後,該機構更名為「加泰隆尼亞大學品質保證局」(Agència per a la Qualitat del Sistem Universitari de Catalunya),職權擴大包含對高等教育機構和大學學術人員的認證和認可業務。主要業務包括(AQU, 2023a):

1.自1996年起辦理之學位學程、高等教育機構及大學活動與系統之審查(review)。

2.大學學術人員之評估,自2003年起開始執行聘僱前評估,2006年起開始執行績效評估。

3.建立和強化與其他推行評鑑、認證和認可的國家、區域和國際機構之合作與協作。

組織架構

AQU Catalunya的組織可分為管理和評鑑兩部分,整體營運主要由管理部門運行,設有董事長1人,下設理事會與常務委員會,由董事長兼任主席,任期4年;另聘任執行長1名,任期4年。該部門設有執行委員會、品質保證、教學人員與研究、國際化與知識生產、資訊科技、行政等單位。另外,針對各項評鑑業務設有校務及課程審查委員會、研究評估委員會,透過其下依各學科領域組成的委員會,執行相關評鑑、認證、審查等業務。並設有申訴委員會處理相關申訴申請。組織架構如圖一所示(AQU, 2023b)。

AQU Catalunya的業務多元,除了執行大學相關的評鑑業務外,還執行大學教學人員的評估計畫,目的在了解其資格條件是否符合最低門檻,是進入大學謀求職務之初步程序;此外,針對已進入公立大學任教之教學人員,亦會針對其教學、研究和管理績效進行評估,以作為支付其薪酬之依據。AQU Catalunya主要執行的評鑑業務可分為「校務」(institutional assessment)及「系所」(programmes assesment)二大層級。

校級層級評鑑業務

一、內部品質保證系統認證計畫

根據法令規定,設立新的學士、碩士和博士學位時,需建立並實施內部品質保證系統(internal systems for quality assurance, IQAs),且該系統的規劃須在系所認證(事前認可/ex-ante accreditation)階段進行評估,因此IQAs認證的目的在於確認提出IQAs所涵蓋學院的系所/學程是否已建立並實施IQAs,以及該系統是否適宜用於相關系所/學程的品質保證。學院/系所若通過IQAs認證計畫,代表促進其學習課程持續改進的機制(驗證、監測、修正和認可)是有效運作的。高等教育機構可隨時提出申請,評估的結果則以「優質的執行」(advanced implementation)、「合適的執行」(satisfactory implementation)及「部分的執行」(partial implementation)三層級給予(AQU, 2021a)。

二、校務評鑑

依據法令規定自2021年起,大學至少需有過半的正式學士學位學程、碩士學位學程和博士學位學程通過IQAs認證計畫後,方能申請校務評鑑(institutional accreditation),效期為6年。校務評鑑的指標包含8個面向,分別為:「面向一:政策與策略」;「面向二:培訓課程的設計、核准與實施」;「面向三:招生、升學、認可與認證」;「面向四:教職人員」;「面向五:以學生為中心的學習、教學與評估」;「面向六:學習資源與學生支持」;「面向七:內部品質保證系統的實施與學術成果」;「面向八:資訊公開」(AQU, 2021b)。

三、教學評估手冊

自2003年以來,AQU Catalunya一直協助公私立大學發展其教學評估手冊(teaching assessment handbooks),並於2007年與「西班牙國家品質評估與認可機構」(National Agency for Quality Assessment and Accreditation, ANECA)開始實施合作計畫,旨在支持大學設計自己的教學品質管理機制,而許多大學也參與了該計畫並發展其教學評估手冊。隨後,於2009年,AQU Catalunya開始推展教學評估手冊之認可作業,並於每5年推動認可更新。

四、大學系所研究評估

AQU Catalunya 開發了大學系所研究評估(assessment of the research of university departments)計畫,以對大學各系所的研究進行評估,試點計畫已在龐培法布拉大學(Pompeu Fabra university)進行,是首創西班牙國內先例的評估方案。此計畫的長期目標是協助強化大學身為國際高水準研究機構的角色。檢視面向包括:研究生產力、研究品質、研究重要性及活力與組織能力。

系所層級評鑑業務

一、系所認證與修正計畫

大學新設立的學士、碩士和博士學位,需依據規定提案認證審查,即所謂的「認證(validation)」。已被認證的學位如需調整修改,也必須經過稱為「修正(modification)」的流程。

二、系所監測

依據法令規定,大學中已註冊的學位必須由品質保證機構透過現有的公共資訊進行監測(monitoring),直到該學位更新認可審查為止。每年大學都需要根據 AQU Catalunya 的指導方針和內部品質保證系統的規定,對系所、學院或研究所等教育單位進行監測並提交報告給AQU Catalunya進行審查,這也是隨後對課程進行認可的主要依據。

三、系所認可

所有受認可(accreditation)的學士及博士學位課程皆須在通過驗證的6年內接受評鑑(或在上一次認可後6年內);如為碩士學位,則必須在4年內接受評鑑。各大學和AQU Catalunya每年會共同規劃對要接受認可的學位課程進行實地訪視。認可程序分為實地訪視和學門專業領域認可兩階段辦理。

學生參與品保現況

由於「歐洲高等教育區」(European Higher Education Area, EHEA)將學生視為大學社群的正式成員,並規定學生應參與大學的組織、教育內容以及其他高等教育機構事務,因此西班牙和加泰隆尼亞也將其納入相關法規(加泰隆尼亞大學法案/LUC和西班牙大學法案/LOU)。此外,《歐洲高等教育品質保證標準和指引》(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG)亦呼籲學生應參與大學和品保機構運作以及其品質保證流程。基於上述背景,AQU Catalunya也建立了完善的學生參與機制,包括:

一、擔任AQU Catalunya理事會成員

根據2015年7月通過的最新法案(AQU Catalunya法案),有2名學生擔任該機構理事會成員。

二、參與AQU Catalunya學生諮詢委員會

AQU Catalunya學生諮詢委員會於2010年成立,致力於擴大並系統化讓學生參與AQU Catalunya的品保事務、針對直接影響學生的計畫向該機構提出建議以及參與撰寫能促進全體學生利益的研究報告。學生諮詢委員會是完全由加泰隆尼亞各大學學生組成的常設委員會,參與了針對學生群體的高等教育及加泰隆尼亞大學系統品質保證培訓和推廣計畫,並在EHEA架構內促進與歐洲學生協會和機構的合作與協作。

三、擔任各系所層級評鑑的外部審查小組委員

外部評估委員會(External Assessment Committee)的組成為主席1名、該領域的學術人員1名、該領域的專業人員1名、該領域學生1名,以及秘書1名。

四、參與品質保證程序:培訓計畫

AQU Catalunya從一開始便考量到了學生在內部品質保證中的角色,並從2005年開始將學生角色納入外部品質保證流程中,讓學生參與該機構負責的所有校務及課程審查。為鼓勵學生參與,AQU Catalunya與各大學及加泰隆尼亞大學學生委員會(CEUCAT)合作,透過品質保證培訓計畫,促進學生在大學品保方面的訓練。該課程計畫提供了學生必要的知識與技能,使其能充分參與品保系統和大學審查與品質改善的流程。通過該課程的學生將被納入AQU資料庫,並可獲任命參與品質保證審查小組的工作。在加泰隆尼亞任一所大學就讀的學生,如有興趣報名該課程並成為未來的審查委員,應洽詢所在大學的學生事務副校長辦公室。

在依循EQAR與ESG的規範下,學生的參與是品保機構在營運或執行相關品保業務必須要納入的基本要件。因此,AQU Catalunya不論是在於機構決策、相關評鑑委員會的組成或是外部審查小組的組成,都有學生成員的參與。

結語

AQU Catalunya是政府設立的品質保證機構,因此其主要任務係依循西班牙高等教育相關政策、法規之規範架構下,執行相關的品質保證業務,協助加泰隆尼亞高等教育的品質確保與發展,所執行業務十分多元。

AQU Catalunya相當重視高等教育機構自身的內部品質保證機制建立,以校務評鑑為例,高等教育機構需先建置自己的內部品質保證機制,並通過AQU Catalunya的認證後,才可申請校務評鑑,相當強調高等教育機構內部品質文化的建立以及自我改善與精進的精神。另外AQU Catalunya亦被賦予新設立課程學位的認證責任,以確保新設立學位符合相關要求,並透過後續的監測、修正及認可程序,持續追蹤系所的運作,確認是否依照通過的認證計畫授課,因此是一套相當完整的系所課程品質確保機制。