新北技職青年大使119取32擠破頭 今年面試將增英文口說

新北市教育局去年底推薦32位技職青年大使赴美見學，今舉辦成果發表暨家長說明會。教育局說，已有100多位學生報名，2月開始培訓至7月，9月面試選出30位學生在12月出國見學。而今年面試將增加英文口說，並增加赴外自學時間，盼能甄選出敢說敢做的領袖人才。

教育局說，學生們經過長達一年的培訓、4次行前培訓、以及返國後的2次培訓，從119位選出32名青年大使去年12月赴美見學14天，並補助每位10萬元助學金，總金額超過300萬。學生將所學知識跨域系統整合，以手繪方式呈現赴美見學之旅，或結合廣告設計科、美工科專業製作「一日世界人」桌遊，展現在校所學技職專業、培訓課程習得的國際素養。

教育局技職科長江彥廷說，有感於去年學生對英文口說表達還是較為被動，今年面試預計增加英文口說，且去年見學14天中有一天為自主學習，學生反饋皆對自主學習印象深刻，有些小組規畫到學校圖書館借書，甚至還有人到消防局訪問消防員等，因此今年也將增加自主學習時間。

樟樹國際實中喻薇藝說，在赴美見學中克服語言障礙，並與團隊跨專業合作打造智慧控制移動夢想船。這是參訪Google Bay View與聆聽NVIDIA工程師分享時獲得啟發，這些經驗讓她對未來充滿信心與期待；復興商工李庭瑀說，赴美見學讓她獲益良多，拓展國際觀，體驗不同教育方式，尤其參訪典範企業後深受啟發，認為美國學生不畏挑戰，堅持追求夢想，這也加強了她對自己夢想的信心。