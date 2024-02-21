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全教總指台東國小校長甄選有瑕疵 教育處：可受公評

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
112學年度台東縣中小學校長甫落幕，有考生爆料原來要有交情才能考上校長。縣府教育處表示，成績計算的比重皆經過112年度校長甄選委員會審議通過，可受公評。記者尤聰光／攝影
112學年度台東縣中小學校長甫落幕，有考生爆料原來要有交情才能考上校長。縣府教育處表示，成績計算的比重皆經過112年度校長甄選委員會審議通過，可受公評。記者尤聰光／攝影

112學年度台東縣中小學校長甫落幕，卻傳出台東中小學校長甄選考試不公之訊息，有考生爆料原來要有交情才能考上校長？此歪風，應是全國唯一。全國教師工會總聯合會今也開記者會呼籲台東縣政府應公開說明，以確保考試公平。縣府教育處表示，成績計算的比重皆經過112年度校長甄選委員會審議通過，可受公評。

教育處表示，112年度本縣國中小校長甄選係依「台東縣國民中小學校長及主任甄選儲訓實施要點」辦理，初選積分30%、複選筆試成績30%及複選口試成績40%，加總擇優錄取，成績計算的比重皆經過112年度校長甄選委員會審議通過，以符合台東縣人才晉用評比的客觀性。

教育處表示，口試分為二試，第一試為教育政策與學校經營，第二試為公開授課演示。在第一試中，口試委員依往例多為教育專家，熟悉該縣教學現場，及具有教育專業背景之國中小校長或學者專家。

第二試中，委員亦參考歷年多為資深現任、退休校長或教授，了解該縣教學需要，擅長課程教學並具有社會良好聲譽，足為校長典範楷模者。本次甄選已延聘部分縣外具教育背景教授或校長擔任委員，只可惜有縣外委員因臨時無法前來及迴避所需，有作調整。未來可提升縣外學者專家比例，俾利為台東延用人才並精進甄選作業。

教育處表示，另口試委員依法如有配偶之三親等內之血親、姻親應考，或為應考內現任機關首長或直屬長官，或為應考人學位論文之指導教授者應行迴避。本次甄選口試委員皆合乎規定，委員們既已簽下迴避同意書，即以專業知能就各單項評分，為台東擇才。

爆料學生指出，此次甄選的上榜者之一，江姓考生的先生、姚姓及李姓的父親為台東縣內退休校長，其餘上榜考生皆為「螢光教育協會」成員或教育處內借調科員，而占考試成績最大比例的口試，口試委員竟然都是台東縣內校長與螢光教育協會成員。

也有考生表示，為配合教育處用人，繳費配合演一齣戲，原來這就是台東教育界的格局、以後，台東校長的簡章內就明訂口試委員名單好了，這樣有關係有交情上榜也比較快等內容；甚至還傳出口試委員和上榜之考生在同一個餐會中相聚的相片，更讓人不禁質疑台東縣教育處112學年的校長甄選考試的公正、公平。

全教總今天開記者會表示，日前接獲檢舉，稱台東縣政府去年12月舉辦的「112學年度國小校長甄選」疑似出現弊端。要成為校長需經過甄選、儲訓和遴選的程序，全教總文宣部主任羅德水指出，第一關的甄選是最關鍵的，是成為校長的「入場券」。

全教總指出，一般而言，口試委員的遴聘通常會兼顧理論與實務，6位口委都是當地國小校長，比例明顯失衡。口試成績占比高達4成，口委與錄取者或錄取者之校長親屬是否有特殊交情，肯定會成為其他考生關注焦點。全教總建議，為避免不必要困擾，口委最好不要由本地校長擔任，且應落實利益迴避，才能建立甄選、遴選的公信力。

教育處強調，台東縣非常重視教師專業成長，近年持續與大專校院及民間團體進行教師培力，如台師大、彰師大、高師大、市北大、學思達教育基金會、瑩光教育協會及夢的N次方等教師專業成長團體合作，相關進修活動之辦理及參與，皆出自教師專業成長需求及自發性，教師願意自我成長就是照應孩子學習的需求，是台東孩子之福。

全國教師工會總聯合會 全教總 台東

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