響應世界母語日「 魔法語花一頁書」 台南齊心推廣本土語文

響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員，教育局長鄭新輝頒獎給「小小解說員」、「魔法語花一頁書」、「母語youtuber」本土語競賽獲獎學生，以及「母語網站」評選優等學校、推動「客語生活學校」績優學校、推動本土語有成的績優人員。

市議員李宗霖、成大教授蔣為文到場致贈本土語相關書籍，教育局前局長、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會董事鄭邦鎮也與會，各界齊心推廣本土語文，讓語言及文化從小扎根。

獲得3等客家事務專業獎章的青草國小校長曾文欽表示，能獲此獎章備感殊榮，台南雖非客家重點發展區，但在市府教育局及客家事務委員會的大力推廣下，近年來台南在各項客語競賽、展演都有很好的表現。眺望未來，自己將更加努力，攜手更多客家教師以多元教學方式打造優質客語學習環境，持續傳承客家文化的美與精神。

榮獲得土語傑出個人貢獻獎的崇學國小教師陳雯琪說，有感於閩南語師資的大量需求，深感肩負傳承的使命，因此投身閩南語教學。最感動的是疫情期間，透過停課不停學的線上課程，分享主題式、跨領域的教學活動，收到家長及小朋友回饋，全家大小一起收看課程、並且樂於使用閩南語互動，覺得非常有成就感，未來會持續投身於語言教學工作。

市長黃偉哲表示，依據國家語言發展法，在台灣說自己的母語是值得驕傲的事，也應該從小做起，最根本的就是透過教育的力量，從小激發學生學習母語的興趣。語言的學習場域不只有學校，在家、在各種場合都可以學習，更要在日常生活中使用，透過語言傳承文化與價值。

教育局長鄭新輝說，語言的學習除了聽也要說，更不應該流於背誦，因此教育局自2020年起就將每年2月訂為「家庭母語月」，鼓勵學生利用寒假運用母語與長輩交流，除了在學校學，在日常生活中也要活用。另，今年適逢台南400，教育局自5月起在兒童科學教育館辦理「教育的時空旅行」特展，當中也將介紹自1624年迄今各時期的語言及其文化，歡迎大小朋友前往看展。