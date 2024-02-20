快訊

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

響應世界母語日「 魔法語花一頁書」 台南齊心推廣本土語文

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員， 市議員李宗霖、成大教授蔣為文致贈本土語相關書籍。記者鄭惠仁／攝影
響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員， 市議員李宗霖、成大教授蔣為文致贈本土語相關書籍。記者鄭惠仁／攝影

響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員，教育局長鄭新輝頒獎給「小小解說員」、「魔法語花一頁書」、「母語youtuber」本土語競賽獲獎學生，以及「母語網站」評選優等學校、推動「客語生活學校」績優學校、推動本土語有成的績優人員。

市議員李宗霖、成大教授蔣為文到場致贈本土語相關書籍，教育局前局長、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會董事鄭邦鎮也與會，各界齊心推廣本土語文，讓語言及文化從小扎根。

獲得3等客家事務專業獎章的青草國小校長曾文欽表示，能獲此獎章備感殊榮，台南雖非客家重點發展區，但在市府教育局及客家事務委員會的大力推廣下，近年來台南在各項客語競賽、展演都有很好的表現。眺望未來，自己將更加努力，攜手更多客家教師以多元教學方式打造優質客語學習環境，持續傳承客家文化的美與精神。

榮獲得土語傑出個人貢獻獎的崇學國小教師陳雯琪說，有感於閩南語師資的大量需求，深感肩負傳承的使命，因此投身閩南語教學。最感動的是疫情期間，透過停課不停學的線上課程，分享主題式、跨領域的教學活動，收到家長及小朋友回饋，全家大小一起收看課程、並且樂於使用閩南語互動，覺得非常有成就感，未來會持續投身於語言教學工作。

市長黃偉哲表示，依據國家語言發展法，在台灣說自己的母語是值得驕傲的事，也應該從小做起，最根本的就是透過教育的力量，從小激發學生學習母語的興趣。語言的學習場域不只有學校，在家、在各種場合都可以學習，更要在日常生活中使用，透過語言傳承文化與價值。

教育局長鄭新輝說，語言的學習除了聽也要說，更不應該流於背誦，因此教育局自2020年起就將每年2月訂為「家庭母語月」，鼓勵學生利用寒假運用母語與長輩交流，除了在學校學，在日常生活中也要活用。另，今年適逢台南400，教育局自5月起在兒童科學教育館辦理「教育的時空旅行」特展，當中也將介紹自1624年迄今各時期的語言及其文化，歡迎大小朋友前往看展。

教育局表示，為推廣本土語文之美，也與台南生活美學館共同辦理「2024年世界母語日展覽─咱畫咱的話：語花藝揚『魔法語花一頁書』競賽優秀作品展覽」，展期至3月31日。

響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員，教育局長鄭新輝頒獎給開元國小得獎學生。記者鄭惠仁／攝影
響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員，教育局長鄭新輝頒獎給開元國小得獎學生。記者鄭惠仁／攝影

國家語言 教育局 本土語

延伸閱讀

國中小開學日 南市校園防疫不鬆懈「登革熱」提早啟動

全國手擲機飛行賽台南包辦前3名 竹橋國中拿滿分

幼兒園招生季來臨 南市公幼招生資訊網今上線

5G新科技績優學校台南搶第一 以共學達元宇宙教學的亮點

相關新聞

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

響應世界母語日「 魔法語花一頁書」 台南齊心推廣本土語文

響應221世界母語日，台南市教育局今表揚推展本土語言績優學校與人員，教育局長鄭新輝頒獎給「小小解說員」、「魔法語花一頁書...

教育部徵求原住民族語朗讀文章 不限族群都可投稿

教育部近期開始徵求原住民族語朗讀文章，將用於中小學語文競賽，不限國籍、族群都可投稿，但要使用政府頒布的族語書寫系統

陽明交大校系博覽會周六登場 新設中醫系聚焦跨域醫師

大專校院本周陸續開學，國立陽明交通大學24日校慶活動舉辦校系博覽會，讓高三生熟悉未來志願，今年新設立的中醫系也將首度亮相...

葫蘆墩文化中心「異藝之境─史嘉祥創作展」 多元媒材作品

台中市知名陶藝家史嘉祥投身藝術創作近40年，即日起至3月10日在葫蘆墩文化中心展出「異藝之境─史嘉祥創作展」，他透過布紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。