聽新聞
test
0:00 / 0:00

整建5年 史博館2月21日開門迎客

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
閉館整修五年的史博館昨揭牌開館，台北大學民俗藝術與文化資產研究所兼任教授李乾朗現場解說屋簷上仙人、海獅、海鳳、海龍等裝飾。記者蘇健忠／攝影
閉館整修五年的史博館昨揭牌開館，台北大學民俗藝術與文化資產研究所兼任教授李乾朗現場解說屋簷上仙人、海獅、海鳳、海龍等裝飾。記者蘇健忠／攝影

穿過史博館三樓的常設展，經過唐三彩、國寶「獸形器座」與馬白水彩墨淋漓的「太魯閣之美」，以及藝術家帶領社區民眾創作的藝術多寶格「鑑古知今」。閉館整修五年的史博館昨揭牌開館，廿一日正式對公眾開放。

對於因整建而關閉五年的史博館重新對外開放，八十四歲的「阿男師」莊武男顯得既興奮又感慨。一九六二年，當時「出師」未久的他，受邀為史博館大門繪上一對門神秦叔寶和尉遲恭。二○○六年，史博館再請莊武男重修門神，此次則是史博館第三度邀請「阿男師」參與門神彩繪。「阿男師」一甲子的彩繪生涯，幾乎跟史博館同長。

史博館首任館長包遵彭，重視文物勝過自己，一晚竟夢見神明叮囑他保衛史博館。

包館長雖是位天主教徒，還是決定在史博館畫上門神作為守護神。莊武男回憶，當時彩繪工錢一天五十元，他工作二個月竟收到四千六百元，可見史博館的重視。

史博館主體建築創建於日治時代，一九五五年開館。館藏包括日本歸還台灣的文物、河南博物館遷徙來台的文物，以及開館後收藏的畫家作品，其中包括台灣前輩畫家、渡海來台的大師與台灣現當代畫家作品。

即將正式營運的史博館共五層。一、二、四樓為特展空間。開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」精選作品二百餘組件，以「筆墨豐碑」為題，包括史博館修復後首次面世的林玉山作品「黃牛」、于右任晚年最重要作品「建館記」、張大千的潑墨大作「夏山雲瀑」與「深山古柏」。

三樓為常設展，展出運台古物及戰後日本歸還文物最重要三件國寶「蟠龍方壺」、「獸形器座」、「金柄銅短劍」。還有馬白水寬一六五六公分的巨作「太魯閣之美」，此次長期聯展是該作繪製完成後首見。

史博館 彩繪 文物

延伸閱讀

鐵警除夕前跨域百公里 協尋客語新曲獎創作國寶耆老與家人團圓

史博館紅色大門打開了 館長：呈現歷史中的歷史博物館

整修五年史博館 2月21日正式對外服務

好讀周報／禁止永久歸還…英博物館用「租借」方式返還迦納古文物3年

相關新聞

整建5年 史博館2月21日開門迎客

穿過史博館三樓的常設展，經過唐三彩、國寶「獸形器座」與馬白水彩墨淋漓的「太魯閣之美」，以及藝術家帶領社區民眾創作的藝術多...

史博館紅色大門打開了 館長：呈現歷史中的歷史博物館

穿過史博館三樓的常設展，從唐三彩、國寶「獸形器座」、中華文物箱到馬白水彩墨淋漓的「太魯閣之美」，以及史博館邀藝術家帶領社...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

日式迎賓館 逐年改建變身中式宮殿

紅牆綠瓦、矗立於荷花池畔的史博館，擁有中國宮殿般的外型。但它原始的建築其實非常「日本」，經歷多次改建才成為今日樣貌。史博...

春節期間親子相處好時機 教部推「五正四樂」顧身心健康

春節期間是親子相處的好時機，教育部提出「五正四樂」口訣，建議家長關注孩子身心健康，適時出遊、少玩3C，吃足青菜和水果，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。