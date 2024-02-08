整建5年 史博館2月21日開門迎客

穿過史博館三樓的常設展，經過唐三彩、國寶「獸形器座」與馬白水彩墨淋漓的「太魯閣之美」，以及藝術家帶領社區民眾創作的藝術多寶格「鑑古知今」。閉館整修五年的史博館昨揭牌開館，廿一日正式對公眾開放。

對於因整建而關閉五年的史博館重新對外開放，八十四歲的「阿男師」莊武男顯得既興奮又感慨。一九六二年，當時「出師」未久的他，受邀為史博館大門繪上一對門神秦叔寶和尉遲恭。二○○六年，史博館再請莊武男重修門神，此次則是史博館第三度邀請「阿男師」參與門神彩繪。「阿男師」一甲子的彩繪生涯，幾乎跟史博館同長。

史博館首任館長包遵彭，重視文物勝過自己，一晚竟夢見神明叮囑他保衛史博館。

包館長雖是位天主教徒，還是決定在史博館畫上門神作為守護神。莊武男回憶，當時彩繪工錢一天五十元，他工作二個月竟收到四千六百元，可見史博館的重視。

史博館主體建築創建於日治時代，一九五五年開館。館藏包括日本歸還台灣的文物、河南博物館遷徙來台的文物，以及開館後收藏的畫家作品，其中包括台灣前輩畫家、渡海來台的大師與台灣現當代畫家作品。

即將正式營運的史博館共五層。一、二、四樓為特展空間。開館特展「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」精選作品二百餘組件，以「筆墨豐碑」為題，包括史博館修復後首次面世的林玉山作品「黃牛」、于右任晚年最重要作品「建館記」、張大千的潑墨大作「夏山雲瀑」與「深山古柏」。

三樓為常設展，展出運台古物及戰後日本歸還文物最重要三件國寶「蟠龍方壺」、「獸形器座」、「金柄銅短劍」。還有馬白水寬一六五六公分的巨作「太魯閣之美」，此次長期聯展是該作繪製完成後首見。