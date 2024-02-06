教師解聘案調查員需做犯罪認定？ 教育部澄清：沒要求

近年不適任教師案件大增，若教師涉及特定解聘事項，需接受校事會議的行政調查。全教總表示，該調查的調查員培訓中，引導學員在調查報告中做犯罪的認定，例如傷害罪、強制罪，彷彿把調查員培訓當成法官訓練所。教育部回應，刑法僅是協助分析情節輕重之工具，並未要求研習學員在調查報告中撰寫教師犯罪認定，未來將更清楚說明，以消除外界疑慮。

全教總今日發布新聞稿指出，依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘及資遣辦法」，涉及教師法特定解聘事項的教師，應組成調查小組對事實做認定，調查員培訓則由教育部負責。但這項對於對教師職場行為的「行政調查」培訓，卻引導學員在調查報告中做犯罪的認定，例如傷害罪、強制罪、公然侮辱罪，彷彿把調查員培訓當成法官訓練所，要求對教師職場行為做罪犯認定。

全教總認為，這等於把「疑似工作不適任教師」當罪犯來調查，是嚴重且不恰當的，不僅造成調查員對培訓內容感到困惑，基層教師獲知後也產生恐慌，因此要求教育部說清楚講明白，行政調查報告為何會成了犯罪報告？

全教總指出，講師若僅是教導學員認識刑法上的構成要件，以作為案件重、輕的判斷基準，本無可厚非，但是要於調查報告上敘明構成何種犯罪，可能有違行政調查分際，因校事會議的調查報告是行政調查，不是刑事偵查，更不是法院判決，行政法院的法官也不會在沒有經確定判決的情況下，直接認定教師是否犯罪。

教育部表示，校事會議的調查是行政調查，並非刑事偵查，亦非法院判決，因此，教育部校事會議調查員研習時，並未要求在調查報告必須作教師犯罪認定及撰寫犯刑法罪名。不過，調查員研習的講義及討論確實有刑法相關規定及判決分析，主要是為了讓調查員多一些刑法的知識，以免對情節輕重判斷錯誤，損害教師權益。

教育部強調，刑法僅是協助分析情節輕重之工具，並未要求研習學員在調查報告中撰寫教師犯罪認定。校事會議調查小組最終並非認定教師行為是否成立犯罪，而是認定是否有教師法第14條、15條或18條規定的「行為違反相關法規」。對於相關的誤解，教育部表示，未來在調查員研習及回流訓時，將更清楚說明，以免學員誤解，也消除外界疑慮。