文化幣不能買故宮門票 休學生只好花錢參觀：很不理解

文化部推出常態化16-22歲文化成年禮金，Dcard論壇有網友詢問，「故宮門票不能用文化幣？」他日前想以文化幣參觀故宮遭拒，只好花150元買門票，不能理解為何故宮售票處不能使用文化幣。

未滿18歲、本國學生持學生證可以免費參觀故宮。該名網友表示，他因為剛休學，沒有學生證，想以文化幣支付門票，售票員告知不能使用，「只有樓下的禮品店才能使用文化幣」。他嚇一跳，還是乖乖付錢，但後來愈想愈不對勁，上故宮網站查的確沒有說可以使用文化幣買門票。

他表示，很不理解為什麼故宮售票處不能使用文化幣，「可能文化部的腦迴路是：能領文化幣的是16-22歲的國人，他們都在台灣讀書上學有學生證，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證，所以可以領免費門票，因此故宮售票處不能使用文化幣」。

根據故宮網站，免費對象包括：年齡未滿18歲者（不分國籍）、65歲以上者（本國籍）平日免費、身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）、本國學生（持「教育部立案學校有效學生證」者）、美國博物館協會（AAM）、國際博物館學會（ICOM）會員、持中華民國博物館學會會員證者、志工憑本國「志願服務榮譽卡」者。

不過，故宮也有不分對象的免費參觀節日，包括1月1日元旦、元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、10月10日國慶日。