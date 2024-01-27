快訊

NBA／Kobe逝世4周年紀念日這天 唐西奇狂飆73分率獨行俠險勝老鷹

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

準公幼崩壞／收費、薪資造假海撈補助款 投機園所多頭賺 退場機制在哪？

文化幣不能買故宮門票 休學生只好花錢參觀：很不理解

聯合報／ 記者楊德宜葉冠妤／台北即時報導
圖為國立故宮博物院北部院區。本報資料照片
圖為國立故宮博物院北部院區。本報資料照片

文化部推出常態化16-22歲文化成年禮金，Dcard論壇有網友詢問，「故宮門票不能用文化幣？」他日前想以文化幣參觀故宮遭拒，只好花150元買門票，不能理解為何故宮售票處不能使用文化幣。

未滿18歲、本國學生持學生證可以免費參觀故宮。該名網友表示，他因為剛休學，沒有學生證，想以文化幣支付門票，售票員告知不能使用，「只有樓下的禮品店才能使用文化幣」。他嚇一跳，還是乖乖付錢，但後來愈想愈不對勁，上故宮網站查的確沒有說可以使用文化幣買門票。

他表示，很不理解為什麼故宮售票處不能使用文化幣，「可能文化部的腦迴路是：能領文化幣的是16-22歲的國人，他們都在台灣讀書上學有學生證，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證，所以可以領免費門票，因此故宮售票處不能使用文化幣」。

根據故宮網站，免費對象包括：年齡未滿18歲者（不分國籍）、65歲以上者（本國籍）平日免費、身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）、本國學生（持「教育部立案學校有效學生證」者）、美國博物館協會（AAM）、國際博物館學會（ICOM）會員、持中華民國博物館學會會員證者、志工憑本國「志願服務榮譽卡」者。

不過，故宮也有不分對象的免費參觀節日，包括1月1日元旦、元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、10月10日國慶日。

故宮 博物館 國籍 文化部 Dcard

延伸閱讀

故宮雙院連假不打烊！春節活動即日起熱鬧延燒到2月14日

盛裝出席2023故宮之夜，見證新科國寶誕生

北京故宮博物院10個「紫禁城」建築設計大解密

故宮參觀人次近250萬 明年「不捨近求遠」瞄準日修學團

相關新聞

文化幣之亂！不能買拍立得、濫用恐涉詐欺罪 使用攻略一次看

文化部規畫的常態化16-22歲文化成年禮金，出現兌現、轉售及濫用等亂象。「文化幣」官網前晚起明定禁止用來購買拍立得，社群...

文化幣不能買故宮門票 休學生只好花錢參觀：很不理解

文化部推出常態化16-22歲文化成年禮金，Dcard論壇有網友詢問...

因應高中新生入學人數將暴增 苗栗4所縣立高中將增8班

竹苗區因龍年因素，113至116學年度高中入學人數將暴增，預估高達1000多名學子無法就近入學，苗栗縣政府規畫從113至...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

嘉縣永慶高中 光電風雨球場啟用

大眾教育基金會捐贈嘉義縣永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」，歷時1年4個月興建，昨天啟用揭幕，建造經費2千萬以上，球場總面積...

「川堂」打開當代館和建成國中的門 邀觀眾打藝術乒乓

台北當代藝術館（當代館）是全台第一座與學校共構的美術館，與建成國中以一扇白門相隔。當代館的「一年計劃：川堂」將打開這扇白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。