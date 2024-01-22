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公共藝術代辦遭監察院糾正 文化部：展開最大規模修法

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
公共藝術推動30年，出現代辦的重大弊端。圖為入圍第八屆公共藝術獎的台中車站公共藝術設置案《期待》。本報資料照片
公共藝術推動30年，出現代辦的重大弊端。圖為入圍第八屆公共藝術獎的台中車站公共藝術設置案《期待》。本報資料照片

公共藝術推動30年，監察院調查發現，總設置經費已逾百億元，卻疑由少數代辦壟斷，文化部未積極處理釋疑。監察院前年9月啟動調查，經過一年多的調查，今天提案糾正文化部。監察院說，文化部未積極覈實建置專家學者名單、將違規廠商及委員列入採購黑名單及除名，嚴重違失。文化部則回應，將展開最大規模公共藝術修法。

針對各界對於公共藝術制度相關意見，文化部表示，公共藝術推動至今已30年，雖然持續順應整體環境趨勢調整法令及相關制度，但是作為一個台灣少見執行最久的公共政策，仍然免除不了錯綜複雜的問題產生。文化部強調，對於監察院糾正及各界意見，不涉及修法層次者，文化部已陸續進行改善，並將參考諮詢會議討論，展開最大規模公共藝術制度修法。

文化部指出，為徹底回應及解決各界對於公共藝術相關質疑及建議，文化部已於去年11月起，廣邀公共藝術領域專家學者、藝術家、策劃單位、興辦機關等，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面進行全面檢視及討論，期盼透過廣泛討論的諮詢會議，充分聆聽及凝聚解決做法及未來發展方向。

針對不涉及修法層次的相關問題，文化部也已立即進行改善，如監察院糾正案中指出，「文化部專家學者資料庫中委員僅366人，專業層面分布不均且多年未新增」。對此，文化部已經著手重新檢視、調整委員資料庫，除適才分類，也廣邀各界推薦適合人選，擴展參與層面。

至於監委所提有不肖業者以不正手法取得標案、壟斷市場等違法行為，除已進行司法調查外，文化部亦已要求代辦公司資訊應於設置計畫書及徵選簡章中明白揭露，有效遏止壟斷行為。

文化部 公共藝術 監察院

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