快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 狹持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

成大圖書館長北上接國圖 教育部：借重其經驗與實績

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。記者董俞佳／攝影
國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。記者董俞佳／攝影

國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。至於選任王涵青原因，教育部表示，王涵青教授帶領成功大學圖書館獲得各種獎項，且也擔任圖書館界相關委員會職務，將借重其經驗與實績，帶領國圖向下紮根、開拓交流。

教育部表示，王教授為國立臺灣大學動物學研究所博士，除在學術專業領域具有優秀表現外，並自108年2月起擔任國立成功大學圖書館館長迄今。

教育部表示，王涵青任內帶領國立成功大學圖書館獲得各種獎項，包括第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」，王教授並從108年起擔任圖書館界相關委員會職務，包括中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員，以及臺灣電子學位論文聯盟發展委員會委員等，教育部將借重王教授在圖書館經營管理上之經驗與實績，帶領國家圖書館繼續與學界共同致力於學術競爭力向下紮根奠基工作，並開拓各項國際交流。

圖書館 教育部 成功大學

延伸閱讀

全球前2％頂尖科學家 45歲王涵青接棒國圖館長：任重道遠

國家圖書館館長曾淑賢今退休 傳將由成大圖書館長王涵青接任

桃園大溪圖書分館親子多功能館 3.3億巨資打造2026完工

成大醫學院成立東原糖尿病研究中心 推動醫療研發

相關新聞

全球前2％頂尖科學家 45歲王涵青接棒國圖館長：任重道遠

國家圖書館館長曾淑賢今退休，新任國圖館長由國立成功大學教授兼任成大圖書館長王涵青出任。今成大證實確有此事，將借調2年。王...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

成大圖書館長北上接國圖 教育部：借重其經驗與實績

國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。至於選任王涵...

113年高中職免試入學名額19.5萬 11年來最少

教育部今公告113學年度高中職免試入學總名額19萬5592名，11年來最少，免試入學占核定招生總名額90.81%，國教署...

豬腳、YouBike躍入畫作 台北粉彩畫協會中正紀念堂展出

畫家盧素真的粉彩畫作「豬腳上桌」取材於過生日吃豬腳象徵長壽。滷豬腳是作者的拿手好菜，她運用粉彩畫鮮豔的色彩特性，搭配濃厚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。