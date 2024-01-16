成大圖書館長北上接國圖 教育部：借重其經驗與實績

國家圖書館長曾淑賢今天退休，國家圖書館館長職務，自2月1日起將由成功大學生物科技與產業科學系教授王涵青接任。至於選任王涵青原因，教育部表示，王涵青教授帶領成功大學圖書館獲得各種獎項，且也擔任圖書館界相關委員會職務，將借重其經驗與實績，帶領國圖向下紮根、開拓交流。

教育部表示，王教授為國立臺灣大學動物學研究所博士，除在學術專業領域具有優秀表現外，並自108年2月起擔任國立成功大學圖書館館長迄今。

教育部表示，王涵青任內帶領國立成功大學圖書館獲得各種獎項，包括第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」，王教授並從108年起擔任圖書館界相關委員會職務，包括中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員，以及臺灣電子學位論文聯盟發展委員會委員等，教育部將借重王教授在圖書館經營管理上之經驗與實績，帶領國家圖書館繼續與學界共同致力於學術競爭力向下紮根奠基工作，並開拓各項國際交流。