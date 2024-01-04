少子化釀辦學危機！學費入不敷出 私中盟籲選後研討私校問題

少子化造成私立學校辦學危機，對此，全國私立中學聯盟認為政府罔顧學費正義，導致私校入不敷出，且還要負擔日益增加的超額年金。因此，呼籲大選後召開全國教育會議，全面盤點並研討私校相關問題，調整各項收費，反映私校辦學成本。

私中盟輪值主席、台中市僑泰高中校長温順德認為，私校退場不全然是少子化造成，政府罔顧學費正義才是私校經營陷入困境的主因。私立高中每生每學期教育成本約3萬元， 自103年十二年國教上路以來，私校學費雖調漲了3次，但都是配合軍公教調薪，而非基於教育成本考量，以致學費收入與實際成本落差5000元，即使滿招的私校也入不敷出。

温順德指出，根據國教署會議資料，施行12年國教以來，教育部設定的私校學費過低，私立高中的辦學成本僅為公立高中2/3，導致少子化浪潮下辦學艱困，私立技術高中尤其嚴峻。10餘年來每年高中校長會議都有不少私校聯名提案，建請政府合理調高各項收費，但温順德表示，教育部長官都虛應了事，讓人無法接受。

除此之外，民國99年銓敘部修訂「公務人員保險法」，規定私校教職員的超額年金由政府與學校各負擔50%，且由最後服務學校負擔，温順德表示，超額年金隨著退休人員累積而不斷成長，歷史較悠久的私校每年支出已達千萬，問題不解決的話將成為壓倒私校財務的最後一根稻草。

私中盟輪值主席、台中市明道中學校長汪大久說，私立高級中等以上學校退場條例將財務狀況與師資質量列為退場重要指標，但「合格教師比率」定義為「合格教師人數／該校教師員額編制人數」，而非其他法規定義的「學校合格教師總人數／學校聘任之專任及代理教師總人數」，嚴於其他相關法規，加劇私立中學辦學困境。汪大久曾代表私中盟向國教署詢問，為何退場條例關於合格教師比率定義不同，承辦官員卻無法具體回覆，建議函請教育部釋疑。私中盟隨即行文教育部要求說明，但迄今已過3周都沒有結果。

温順德、汪大久強調，學校雖有公私立之別，但教育不能有公私立之分，對於私校辦學困境，政府不能視而不見。因此，私中盟建議大選後召開全國教育會議，全面盤點並研討私校相關問題，且合理調整各項收費，反映私校辦學成本。同時，應修訂公務員保險法，解決超額年金問題，並檢視私校退場條例，釐清部分條文爭議，以實現教育公平正義。