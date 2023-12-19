教團公布10大教育新聞 雙語政策影響正常教學列首位

歲末年終，全教總公布今年度的10大教育新聞，內容包含高教、中小學教育、幼兒教育，排名第一的新聞是「雙語政策」，全教總認為政策嚴重影響正常教學與學校教育的發展。總統大選即將到來，全教總也盼3位總統候選人除了檢視國家語言發展策略，在政策上要避免「大撒幣」，應務實增加稅收與財源。

全教總今日公布2023年的10大教育新聞，其中，列於首位的是連2年入選的雙語政策，全教總專業發展中心執行長葉蕙芬表示，雙語政策嚴重牴觸國家語言發展法，缺乏學理專業，嚴重影響正常教學與學校教育的發展。此外，雙語教學除了影響華語、英語、本土語等語言，在政策上還強加在各個領域，干擾學生的領域學習，葉蕙芬盼3位總統候選人能從英語友善、多語台灣的角度，用更嚴肅的態度重新檢視國家語言發展策略。

第2名的新聞是不適任教師處理，全教總理事長侯俊良說，目前校園投訴幾乎無分情節輕重，即使案件無關教師的不適任，仍得面臨「類司法」調查。且教育部最近的修法不僅想將調查小組委員改為全部外聘，還試圖一手掌控調查委員的聘任權，既不尊重學校專業，也等於打臉教育部自身的調查員培訓制度。侯俊良表示，教師「不適任行為」的事實調查，不應該因為「個案修法」拒絕校內意見，應維持現行有「學校教師會」之參與，考量學校實務做事實認定。

面對即將到來的總統大選，「候選人大撒幣」入選第3名新聞，全教總文宣部主任羅德水說，候選人除了不斷口頭承諾要給予學校教育大量經費，還可以觀察到政策日益「民粹化」。羅德水強調，全教總支持教育公共化，認為應擴大對教育的投資支出，但我國的租稅負擔率幾乎只有先進國家的一半或3分之1，支撐不起對教育公共化的理想和藍圖，因此應同步檢討稅收問題，否則按照教育經費編列法規，很有可能造成排擠效應。

全教總理事長侯俊良也說：「教育資源分配就這麼多」，應回歸務實層面，進一步增加稅收、增加財源。

全教總本次公布的十大教育新聞，包含雙語政策、不適任教師處理、總統候選人大撒幣、退撫基金撥補不足、民代干預教育、特教法修法、系所停招、兒少形象、義民中學違法解聘，以及代理教師完整聘期的落實。