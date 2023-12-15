全台逾1千名教師身兼3職 導師行政通包恐損教學品質

全國教育產業總工會今日召開記者會，基層教師反映，部分縣市國小導師兼行政情況仍時有所聞，且根據統計，全台22縣市公立國中小，教師身兼導師，同時還身兼組長或主任等行政職者達1291人。全教產說，教學、行政、導師是不同工作，教師身兼多職分身乏術下只會嚴重壓縮教學品質，呼籲專業行政工作應由公務員擔任。

全教產理事長林碩杰表示，根據統計，112學年全台公立國中小，教師身兼導師且又兼行政職者約1千多人，其中以小學最嚴重。以高雄市為例，高達120所小學、254名導師兼任組長或主任職；其次則為雲林縣，也有113所小學、234名導師兼行政；以及屏東縣81校、125名教師。

林碩杰指出，若綜觀六都，台北市、新北市人數僅個位數，高雄市卻最嚴重。過去教育部屢稱落實行政減量，「莫非是以台北看天下？」且人數較多者還包括南投縣、苗栗縣等均是農業大縣，若因經費因素造成地方學校導師還需兼行政職，教育部應加把勁改善。

林碩杰也表示，甚至部分小校導師兼行政還無加給可領，形同擔任「黑牌組長」的行政奴隸。要求教育部，行政減量不應是掛嘴邊的口號，且教師兼導師還需擔任行政工作，照顧學生的時間勢必受壓縮、教學品質一定受影響，務必積極改變現況。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，桃園市共有41所小學、86名教師身兼導師和行政，六都排第2，不少導師甚至擔任需理解工程法律、採購的總務處組長，建議專業行政職應由公務人員擔任，讓教師回歸教育專業。

新北市教育產業工會理事長吳添寶也分享自身經驗，他指出，行政工作、導師職很容易排擠教學，如政府多稱校園健康促進工作可用午休或早自習執行，但實際情況卻是可能使用到正課時間。教學、導師、行政就是3種不同工作，以美國為例，國中以上老師甚至不必兼導師。對此，工會主張讓教師回歸教學，行政職由行政人員擔任，否則樣樣做不好。

林碩杰也說，很多偏鄉小校都是教師兼導師、行政組長，希望教育部可修正導師兼行政的狀況，空出的行政員額修法由公務人員員額填補，以此減輕教育現場壓力。