聽新聞
test
0:00 / 0:00

PISA調查台灣學生「數學焦慮」 也是全球第3

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

台灣二○二二年ＰＩＳＡ成績日前出爐，台灣學生數學能力上升至世界第三，僅次於新加坡與澳門，但台師大衍生教育新創企業數感實驗室卻示警，指台灣學生雖交出漂亮的能力成績，但背後數學焦慮指數亦同樣高居世界第三；教育部長潘文忠也坦言，台灣學生確實高成就亦伴隨高焦慮。

數感實驗室指出，台灣學生交出漂亮的數學能力成績，卻也有著高度的「數學焦慮」。根據ＰＩＳＡ調查，通常數學焦慮高的國家，學生成績多較差，但若以ＯＥＣＤ平均成績四七二分為基準，教育表現好的國家多都在基準線以上，此時便會發現，台灣學生能力雖高居第三，數學焦慮指數同樣位於全球第三，僅次於西班牙、日本。

數感實驗室分析，台灣學生可說既焦慮但成績亦好，背後原因可能是學生需投入較多練習時間以換取成績，或普遍認為數學成績等於數學能力，且考試時間短，但題目數量多，因而有「大家考試都還ＯＫ，但大家都怕數學」的現象。

北投國中數學老師林柏嘉表示，高成就伴隨高焦慮一直是東亞周邊國家的狀況，主要在於東亞家庭重視教育，而學生的學科表現又和升學緊密連結，學生無論能力好壞普遍都存在焦慮感，能力好的學生憂心被超越、被比下去，能力中後段的學生則怕追不上同儕。

林柏嘉坦言，社會觀念很難扭轉只能嘗試改善，如過去基測曾經採用六十分制，但逐漸演變成會考的等級制，就是希望模糊化分分計較的心理，也確實有助於緩解升學壓力。

潘文忠表示，亞洲家庭通常求好心切，也希望子女表現好上加好，一定程度上造成學子內心焦慮，台灣學生確實是高成就、高焦慮。

潘文忠說，「過去的數學對學生打擊確實很大。」但新課綱已考量到學生志向不同，將數學科拆分為Ａ、Ｂ版本，如理工傾向的學生跟人文社會學科生即有不一樣的數學需求，讓學生不會均採用一樣的難度，「選擇需要的數學就好。」

潘文忠 數感實驗室 升學 數學科

延伸閱讀

PISA評比╱認為成績等於能力 台灣學生數學「高成就、高焦慮」

教育基金會年會登場 潘文忠期許共創學習型台灣

立委盼體育署對電競協會殺雞儆猴 潘文忠：要先釐清始末

電競協會出包教長潘文忠批不適當 體育署研議砍補助當懲處

相關新聞

PISA調查台灣學生「數學焦慮」 也是全球第3

台灣二○二二年ＰＩＳＡ成績日前出爐，台灣學生數學能力上升至世界第三，僅次於新加坡與澳門，但台師大衍生教育新創企業數感實驗...

學生上學沒人載！國高中交通車駕駛 有條件放寬到68歲

教育部今天表示，考量疫後缺工、駕駛人力短缺，並配合交通部法規，已正式於4日修正發布「學生交通車辦法」，有條件讓國高中交通...

台學生PISA、ICCS成績出眾 教長：城鄉能力差距也縮小

台灣2022年PISA、 ICCS成績近期陸續出爐，台灣學生公民認知全球第一、數學能力則為全球第三。教育部今天舉行部務會...

國際數學競賽台南穿金戴銀 南市教育局長揭「好成績原因」

台南市學生參加在韓國舉辦的2023WMI世界數學邀請賽，獲3鑽石12金13銀7銅1優勝，參加在新加坡的2023第19屆I...

PISA評比╱認為成績等於能力 台灣學生數學「高成就、高焦慮」

PISA針對15歲學生閱讀、數學、科學與創造性思考能力進行施測，並於台灣時間昨日晚間18時公布2022年成績，台灣學生數...

淘汰不適任教師新法「玩假的」？ 3年僅一人終身不得聘任

為加速淘汰不適任教師，政府針對《教師法》進行修正，新法實施至今，已超過3年。雖然期間通報「師對生」霸凌超過640案，包括：體育老師拿曲棍球棒，以「跳殺」方式毆打學生；國小教師用紅色塑膠繩綁住學生，等離奇案件，最後僅一名教師被判終身不得聘任！修法玩假的？背後原因為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。