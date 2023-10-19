快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推族群平等、轉型正義 原民族生卻被迫上台語課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠（中）、黨產會主委林峯正（右一）等人針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。記者許正宏／攝影
立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠（中）、黨產會主委林峯正（右一）等人針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。記者許正宏／攝影

2018年國家語言發展法通過，本土語言納入高中必修學分。但有教師和立委反應，本土語教學師資、培訓時間不足的等狀況持續，尤其原住民族語語別達46種，教師難尋，導致原住民學生被迫上閩南語課，有違推動本土語的初衷。

配合國家語言發展法，教育部111學年將本土語納入高中部定必修，但本土語上路一年多來亂象未止，由於語種多元，部分語言專業教師難尋，甚至傳出高中以較高的鐘點費，挖角國中小的本土語言教師。

立法院今舉行教育文化委員會，立委林宜瑾指出，不少第一線老師仍反映本土語師資或訓練時間不足，形同趕鴨子上架。本土語雖分為台語、客語等六大種類，但其中原住民族共16族、高達46個語別，部分語別教師格外難尋。

林宜瑾也說，部分語別老師稀缺，而教師也不願意到處奔波上課，演變成原住民生學不到理想中的母語，甚至在學校安排下被迫上有足夠師資的閩南語課程。國家致力於談轉型正義，卻發生如此怪現象。

教育部長潘文忠則回應，國家語言發展法將本土語從小學階段延伸至高中必修，都是希望復振、保存母語，而原住民語別繁多，確實是和原民會共同推動時較費力之處，畢竟教學上不可能將北師南調。

在地域限制上，潘文忠表示，教育部推廣直播共學，即使教師無法親自到場亦可透過數位彌補，學生不會因當地找不到教師就被犧牲學習權益，目前直播共學推廣至全台3600班，「不會讓想修原住民語的學生去修其他語言。」

此外，日前新竹中學與黨產會合作辦理教師轉型正義增能研習，但遭教師團體質疑黨產會針對特定政黨色彩濃厚，恐是教育部帶頭違反行政中立。立法院今也要求教育部長潘文忠備詢，但民進黨籍立委集體護航，引發國民黨立委不滿。

立委鄭麗文批評，民進黨推動轉型正義最大爭議就在原住民族，從早期原漢衝突再到日據時期原住民慘遭日人滅村，民進黨的轉型正義卻完全不觸碰，質疑「轉型正義到底是誰的正義？」選擇性正義無助於台灣團結。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教師 國家語言 原住民語

延伸閱讀

黨產會入校辦活動令教師團體反彈 立委批動機可議

傳烏干達學生補償遭斷 潘文忠：安置與費用延續

黨產會入竹中辦活動 教育部：沒有政治介入校園的問題

傳黨產會入中學辦座談 藍委點名潘文忠、批民進黨建造綠色恐怖高牆

相關新聞

推族群平等、轉型正義 原民族生卻被迫上台語課

2018年國家語言發展法通過，本土語言納入高中必修學分。但有教師和立委反應，本土語教學師資、培訓時間不足的等狀況持續，尤...

大陸課桌椅可坐可躺 議員批高市小學仍停留60年代 教育局長允評估試用

國民黨高雄市議員方信淵今早在議會播放影帶質詢，指大陸地區教育設備先進，小學生課桌椅宛如多功能「變形金剛」，可坐可躺，但高...

高市竟洩漏全市699名特教生個資 黃捷批低級錯誤

高市議員黃捷繼日前質疑民間社團出現資案漏洞後，今在教育部門質詢時再批，教育局發出特教鑑定公文時竟洩漏699位特教生姓名、...

黨產會入竹中辦活動 教育部：沒有政治介入校園的問題

日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理...

黨產會入校辦活動令教師團體反彈 立委批動機可議

日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理...

傳烏干達學生補償遭斷 潘文忠：安置與費用延續

外傳中州科大中斷曾淪為血汗學工的烏干達學生補償，教育部長潘文忠今天表示，可能在過程時間有落差，教育部在中州科大停辦後，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。