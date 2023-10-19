推族群平等、轉型正義 原民族生卻被迫上台語課
2018年國家語言發展法通過，本土語言納入高中必修學分。但有教師和立委反應，本土語教學師資、培訓時間不足的等狀況持續，尤其原住民族語語別達46種，教師難尋，導致原住民學生被迫上閩南語課，有違推動本土語的初衷。
配合國家語言發展法，教育部111學年將本土語納入高中部定必修，但本土語上路一年多來亂象未止，由於語種多元，部分語言專業教師難尋，甚至傳出高中以較高的鐘點費，挖角國中小的本土語言教師。
立法院今舉行教育文化委員會，立委林宜瑾指出，不少第一線老師仍反映本土語師資或訓練時間不足，形同趕鴨子上架。本土語雖分為台語、客語等六大種類，但其中原住民族共16族、高達46個語別，部分語別教師格外難尋。
林宜瑾也說，部分語別老師稀缺，而教師也不願意到處奔波上課，演變成原住民生學不到理想中的母語，甚至在學校安排下被迫上有足夠師資的閩南語課程。國家致力於談轉型正義，卻發生如此怪現象。
教育部長潘文忠則回應，國家語言發展法將本土語從小學階段延伸至高中必修，都是希望復振、保存母語，而原住民語別繁多，確實是和原民會共同推動時較費力之處，畢竟教學上不可能將北師南調。
在地域限制上，潘文忠表示，教育部推廣直播共學，即使教師無法親自到場亦可透過數位彌補，學生不會因當地找不到教師就被犧牲學習權益，目前直播共學推廣至全台3600班，「不會讓想修原住民語的學生去修其他語言。」
此外，日前新竹中學與黨產會合作辦理教師轉型正義增能研習，但遭教師團體質疑黨產會針對特定政黨色彩濃厚，恐是教育部帶頭違反行政中立。立法院今也要求教育部長潘文忠備詢，但民進黨籍立委集體護航，引發國民黨立委不滿。
立委鄭麗文批評，民進黨推動轉型正義最大爭議就在原住民族，從早期原漢衝突再到日據時期原住民慘遭日人滅村，民進黨的轉型正義卻完全不觸碰，質疑「轉型正義到底是誰的正義？」選擇性正義無助於台灣團結。
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