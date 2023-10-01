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師資難媒合 本土語靠「直播共學」打破地域限制

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署委託台北市立大學，為位於偏遠地區、不易聘得師資的學校提供線上同步教學服務。圖／國教署提供
教育部國教署委託台北市立大學，為位於偏遠地區、不易聘得師資的學校提供線上同步教學服務。圖／國教署提供

本土語必修111學年度起上路，為兼顧學生學習需求及教學品質，教育部國教署委託台北市立大學辦理「高級中等學校本土語文（閩南語文、閩東語文、客語文、原住民語文）直播共學計畫」，為位於偏遠地區、不易聘得師資的學校提供線上同步教學服務。

國教署表示，直播共學計畫團隊於開學前協助師資招募與培訓，並媒合全國參與的學校，製作數位教材包及配送教材資源等提供師生運用，更協助各校進行環境及設備測試，確保師生遠距學習保持暢通。而團隊也定期於課後與授課教師及校內協同教師討論上課情形，整理課堂中的相關問題，盡可能提供協助及問題的排除。

國教署以雲林縣私立福智高中為例，該校學生選習客語文採直播共學形式上課，授課老師以活潑教學引起學生學習動機，學生反饋熱烈，並創設LINE群組，除了繳交作業，學生還會於群組內分享自己生澀的客語錄音，讓老師能確實掌握學生學習狀況。授課老師表示，透過直播共學，除了學習客語之美，也能夠讓同學更加了解自己家鄉文化。

國立北斗家商宋同學選習恆春阿美語，該生具備恆春阿美語中級認證，與直播共學老師溝通無礙，並配合授課老師的課程內容，協助其他同儕學習，不但有利於其他同學對於恆春阿美語的認識，也讓有一定基礎的學生知道自己不足之處，透過此學習方式讓整個課堂更加生動活潑，也提升學生的學習意願。

國教署表示，直播共學可讓位於偏鄉或師資較不易到達的學校，可以彈性運用資源進行課程，希望透過直播共學的方式，讓學生對各種族群文化有深入的了解與認識，進而更加尊重各種本土的文化及語言。

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直播 國教署 客語 本土語 閩南語 原住民語

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