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技職生最早接觸職場 新北職場倫理漫畫書教你「做人」
技職學生是教育體制中較早接觸職場之一，新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會，以技職職場為情境並用漫畫呈現，歸納出職場所需24種價值，包括工作態度、人際互動等。教育局長張明文說，盼能讓學生運用在職場上與世界做接軌，培養世界技職人才。
張明文指出，新北重視品德教育，從小學的生活教育，中學強化公民素養，高中職到大學則是職場倫理。這次透過產官學界力量，逾一年編撰，將職場倫理規範分成4大類，包含個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範，用漫畫形式呈現，讓學生除有工作表現外，也能在世界舞台上，與其他人才競爭，而專書將公布在官網上供學生閱覽。
教育局指出，共同參與編撰委員包括台北市國際禮儀協會、曼都集團、台灣三洋電機、台師大與文大教授、瑞芳高工、淡水商工、南強工商、穀保家商校長等12位編委，透過真實職場、教育學者、技職學校代表，打造適合全國學生皆可閱讀的首部職場倫理專書。
曼都集團經理吳曉芬說，優秀設計師除具備專業能力外，更看重良好品性，對顧客及前輩之間都需有應對分際，未來才可能成為頂尖設計師；三洋電機經理楊開華則認為，掌握這24個價值，日後進入職場時一定能有所依歸。
南強工商觀光事業科3年級學生高靖雯說，原本覺得職場倫理很乏味，但發現在職場上不管是對人或事的態度與觀念很重要，並深刻感受到「你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你」，不僅要注意當下以及眼前的所作所為，思考職場上與他人長遠的關係，讓工作上可以更順利。
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