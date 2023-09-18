快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

技職生最早接觸職場 新北職場倫理漫畫書教你「做人」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會。記者劉懿萱／攝影
新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會。記者劉懿萱／攝影

技職學生是教育體制中較早接觸職場之一，新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會，以技職職場為情境並用漫畫呈現，歸納出職場所需24種價值，包括工作態度、人際互動等。教育局長張明文說，盼能讓學生運用在職場上與世界做接軌，培養世界技職人才。

張明文指出，新北重視品德教育，從小學的生活教育，中學強化公民素養，高中職到大學則是職場倫理。這次透過產官學界力量，逾一年編撰，將職場倫理規範分成4大類，包含個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範，用漫畫形式呈現，讓學生除有工作表現外，也能在世界舞台上，與其他人才競爭，而專書將公布在官網上供學生閱覽。

教育局指出，共同參與編撰委員包括台北市國際禮儀協會、曼都集團、台灣三洋電機、台師大與文大教授、瑞芳高工、淡水商工、南強工商、穀保家商校長等12位編委，透過真實職場、教育學者、技職學校代表，打造適合全國學生皆可閱讀的首部職場倫理專書。

曼都集團經理吳曉芬說，優秀設計師除具備專業能力外，更看重良好品性，對顧客及前輩之間都需有應對分際，未來才可能成為頂尖設計師；三洋電機經理楊開華則認為，掌握這24個價值，日後進入職場時一定能有所依歸。

南強工商觀光事業科3年級學生高靖雯說，原本覺得職場倫理很乏味，但發現在職場上不管是對人或事的態度與觀念很重要，並深刻感受到「你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你」，不僅要注意當下以及眼前的所作所為，思考職場上與他人長遠的關係，讓工作上可以更順利。

新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會。記者劉懿萱／攝影
新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會。記者劉懿萱／攝影

職場 倫理

延伸閱讀

新北市秘書處長饒慶鈺現身美國 民進黨批新北鬧空城

稽查蛋所有通路 新北喊把關食安「中央不做，地方做」

新北批圳溝髒亂全因不移撥 農田水利署：沒說不願移交

新北中和土地公文化祭 藝文展演活動今接力吸引眾多親子

相關新聞

雙語國家害慘前教育部長？ 馬英九轟既無必要也辦不到

民進黨總統參選人賴清德日前強調將繼續推動雙語教育。前總統馬英九今天出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，除了感激教師為弱勢學生...

教育大愛菁師獎 66名教師助弱勢生翻轉學習困境

有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」表揚大會今天頒獎，主辦單位「懷恩社會福利慈善事業基金會」、「陳玲社會福利...

新北4特教師 獲教育部表揚

新北市鳳鳴國小特教老師劉義翔等4人獲教育部112年度優良特殊教育人員表揚，劉義翔說，偏鄉特教老師需要跨校服務，對體力、耐...

技職生最早接觸職場 新北職場倫理漫畫書教你「做人」

技職學生是教育體制中較早接觸職場之一，新北教育局今辦職場倫理完勝秘笈專書發布會，以技職職場為情境並用漫畫呈現，歸納出職場...

科教館與美國亞利桑那科學中心合作 推STEAM教育

台灣科學教育館今天與美國亞利桑那科學中心簽署合作備忘錄，未來雙方將建立國際化的交流互惠平台，並在展覽及STEAM教育密切...

夏日樂學3.1萬學子參與創新高 逾9成想再參加

教育部推動夏日樂學計畫，透過多元課程提升學習興趣，讓孩子們暑假學習不中斷，今年有1245校、約3萬1800名學生參加，參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦