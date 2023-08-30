開學新制一次看！確診輕症可上學、教育部提供生理用品

今天中小學開學，校園多項新制和措施上路，包括由教育部編列約1億經費，提供弱勢學生生理用品；學生亦可選擇是否戴口罩上學，且快篩陽性、確診輕症者皆可如常上學。

本學年起教育部實施友善提供多元生理用品計畫，針對各級學校不利處境學生發放多元生理用品，並規劃適性友善發放方式。112年度教育部挹注約1億2百萬元，預估將有9萬5千名不利處境學生受惠，同時亦將於各級學校及教育部所屬場館設置定點，以供學生急需取用。

針對高中以下學校不利處境學生，教育部將個別提供生理用品，提供方式得發放生理用品實物或票券等，由地方政府或學校評估、考量各地方、學校區域位置、環境、資源差異，規劃因地制宜的提供方式。

此外，大專校院九月也將迎來開學，針對大專校院不利處境學生，則將生理用品補助納入生活助學金發放；針對有急需的學生，學校得兼採定點取用以及定點販售。

也有鑑於疫情趨緩，教育部依據衛福部8月15日公布的最新防疫政策，取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，且自主健康管理天數由10天改為5天。

根據指引，校園內師生若為快篩陽性、確診輕症或無症狀者，都可以到校上課，但師生若有症狀，仍建議請假休息，若需出門則建議全程佩戴口罩。若為確診中重症，則學生可請防疫隔離假、教師得請公假，且不會列入出缺勤成績。