交通車之亂 家長怨政府在做啥

本周開學在即，全國各地多所學校交通車流標，全台客運業也鬧「司機荒」，造成部分學校交通車費用飆漲，新竹有高中交通車費翻倍漲，南部也有多所高中有校車、沒司機，家長抱怨「政府到底在做什麼？」

新竹市3所市立高中學生通學專車先前傳出流標不斷，隨開學逼近，3所高中的交通車勞務採購案都順利標出，但決標金額都比去年大幅增加，部分校車路線收費連帶大漲；新竹市立成德高中家長抱怨每學期收費從9000多元漲到2萬多元，完全沒有任何補貼，新竹大眾運輸又不方便，政府到底在做什麼？

市府教育處表示，受大環境影響，學校通學專車招標不易，在不減班、不停開的目標下，市府與學校積極邀標，感謝業者願意協助讓校車到位。成德高中今年改依里程數計價，部分行駛較遠的路線確實調漲，但如果搭車學生人數有增加，票價會再調降。

新竹市成德、建功與香山高中都有開設學生交通車，提供住在竹市或竹縣的學生能搭車通勤，採使用者付費，但3校交通車勞務採購案不順。好不容易都在8月陸續標出，但決標金額都比去年高出許多。成德高中去年以371萬元決標今年增至700萬元，建功高中去年421萬餘元，今年增至600萬餘元，香山高中今年以614萬餘元決標，也比去年370萬餘元要多。

有成德高中家長上網發文抱怨，表示孩子原搭乘新豐線從竹北市中華路上車，1學期收費9792元、1天平均98元，但今年1學期要2萬500元、1天205元，不只票價漲幅翻倍，也無奈新竹大眾運輸系統不優，火車站到學校公車班次少，最後只好家長專車接送。

高雄鳳山高中交通車也第5度流標，預計9月2日第6度招標，雖已刪減7條路線仍沒人投標，校方指過去從未出現類似狀況，最大原因是廠商找不到司機，目前最壞打算是請學生搭大眾交通工具通學。

國立岡山農工交通車已開到第5標，標價並比首標調漲4成，學校期許開學前一天能順利標出，萬一不成，會召集家長協調處理，目前學校有校車，但沒司機可開車。

高雄市立中山高中學校專車也一再流標，第三標才順利招標成功，但礙於供車的業者量能不足，必須縮減路線。