交通車之亂 家長怨政府在做啥
本周開學在即，全國各地多所學校交通車流標，全台客運業也鬧「司機荒」，造成部分學校交通車費用飆漲，新竹有高中交通車費翻倍漲，南部也有多所高中有校車、沒司機，家長抱怨「政府到底在做什麼？」
新竹市3所市立高中學生通學專車先前傳出流標不斷，隨開學逼近，3所高中的交通車勞務採購案都順利標出，但決標金額都比去年大幅增加，部分校車路線收費連帶大漲；新竹市立成德高中家長抱怨每學期收費從9000多元漲到2萬多元，完全沒有任何補貼，新竹大眾運輸又不方便，政府到底在做什麼？
市府教育處表示，受大環境影響，學校通學專車招標不易，在不減班、不停開的目標下，市府與學校積極邀標，感謝業者願意協助讓校車到位。成德高中今年改依里程數計價，部分行駛較遠的路線確實調漲，但如果搭車學生人數有增加，票價會再調降。
新竹市成德、建功與香山高中都有開設學生交通車，提供住在竹市或竹縣的學生能搭車通勤，採使用者付費，但3校交通車勞務採購案不順。好不容易都在8月陸續標出，但決標金額都比去年高出許多。成德高中去年以371萬元決標今年增至700萬元，建功高中去年421萬餘元，今年增至600萬餘元，香山高中今年以614萬餘元決標，也比去年370萬餘元要多。
有成德高中家長上網發文抱怨，表示孩子原搭乘新豐線從竹北市中華路上車，1學期收費9792元、1天平均98元，但今年1學期要2萬500元、1天205元，不只票價漲幅翻倍，也無奈新竹大眾運輸系統不優，火車站到學校公車班次少，最後只好家長專車接送。
高雄鳳山高中交通車也第5度流標，預計9月2日第6度招標，雖已刪減7條路線仍沒人投標，校方指過去從未出現類似狀況，最大原因是廠商找不到司機，目前最壞打算是請學生搭大眾交通工具通學。
國立岡山農工交通車已開到第5標，標價並比首標調漲4成，學校期許開學前一天能順利標出，萬一不成，會召集家長協調處理，目前學校有校車，但沒司機可開車。
高雄市立中山高中學校專車也一再流標，第三標才順利招標成功，但礙於供車的業者量能不足，必須縮減路線。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言