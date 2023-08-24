王惕吾獎學金 9月16日起受理

聯合報系文化基金會「第卅屆王惕吾先生新聞獎學金」，九月十六日起受理申請至十月十五日截止，歡迎就讀國內大學各科系三年級（含）以上、研究所碩士、博士班二年級（含）以上學生踴躍參加。

本項獎學金為獎助對傳播事業發展有創新理念優秀學生而設立，今年度提供獎學金六十萬元，獎助各系所優秀學生，錄取名額上限廿四名，大學部錄取十二名，每名獎學金二萬元；研究生十二名，每名獎學金三萬元。

凡符合申請資格的學生，前一年學期平均成績均達七十八分以上、無任何一科不及格者，皆可線上申請。申請者請上傳成績證明、在學證明及指定短文報名。

生成式ＡＩ浪潮來襲，對人類生活、倫理等方面都將造成極大改變與影響。本次指定短文題目：「生成式ＡＩ帶來的好與壞」，限八百字以內，以ＰＤＦ檔格式上傳。

獎學金評選由基金會聘請資深新聞工作者擔任評審，指定短文成績前百分之卅者進入複審，並以學業成績占評分成績三成、短文七成，合計後以總成績高低依序擇優錄取。詳細辦法請上聯合報系文化基金會官網：http://fund.udngroup.com/NewsScholarship.php，或掃描QR Code。