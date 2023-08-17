每人最多5萬申請辦法來了 鴻海獎學鯨助清寒學子求學

鴻海集團今指出，今年（2023年）將持續挹注高額獎助學金，大專碩博士生最高可獲得5萬元，高中職每人2萬元，國中小則為每人8000元。只要是家境清寒的大專與碩博士生都可以自行報名參加甄選，高中職與國中小學生則可透過學校統一申請，希望幫助家境艱困的學生，不受家庭經濟限制地堅定求學，有一天靠教育脫貧。

鴻海獎學鯨是鴻海教育基金會為幫助貧困學子求學所辦理的全台最大規模的獎助學金計畫，從2017年開辦以來，已經發放約2億3000萬元， 幫助了近3300名大專與碩博士生及1300名國高中小學生。

今年「鴻海獎學鯨」即日起開跑，大專碩博士生申請至10月13日、高中職與國中小則至9月25日截止報名，歡迎有興趣了解詳情者，至官網查詢申請辦法：2023年「鴻海獎學鯨」：https://www.foxconnfoundation.org/plan/scholarship。

鴻海以目前就讀僑光科技大學財經法律系的陳芷晞同學為例，指出陳芷晞從小家境艱苦，父親罹患口腔癌，爺爺奶奶接連遭遇車禍，由於家中無力提供學費，她必須自己打工籌措費用，所以她的高中比別人晚讀兩年，她的姊姊也因為家貧而不得不放棄念大學的夢想。好不容易芷晞進入僑光科大就讀，但邊上學邊打工，還得分心照顧長輩的她覺得自己實在撐不下去，而慎重考慮要休學，「還好，我申請上了鴻海獎學鯨，」芷晞說，知道自己可以有錢唸書、不必休學了，「當下就忍不住在路邊喜極而泣！」