台灣首府大學正式謝幕！校友感慨時代的眼淚 昔金字招牌「走路有風」
去年遭教育部列為專案輔導學校的台灣首府大學明起全面退場，趕在今關門最後一天，不少校友今返校駐足回憶當年在校點滴，創校23年謝幕，更讓不少校友感慨萬千。
台灣首府大學前身是致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，全盛時期學生人數超過9000人，後因少子化衝擊，招生人數銳減，後改為獨招、積極招收陸生、外籍生，因大環境因素無法挽回頹勢，近年又受到疫情影響，無力負擔資金缺口，去年5月停招、7月停辦、9月列為專輔學校，今年7月底正式退場。
高教逆風快又急，台首大跟許多大學因新生報到率低都敵不過，學校匆促關門，除教職員措手不及，更讓不少校友錯愕。
連日來陸續有一些離職教職員還刻意返校，透過臉書打卡留下記錄。今最後一天，還有從高雄或嘉義、雲林等地校友開車或騎機車在校園前徘徊良久。
從台南安南區騎機車來的「阿祥」，約10多年前就讀餐旅學系，他說，當年學校參賽是得獎常勝軍，征戰大小賽事擦亮金字招牌，餐旅系學生，可說是「走路有風」。
不過後來鄰近學校紛紛設立類似學系，分食不少資源，昔日光芒不再，幾屆學弟妹表現也未如學長姐耀眼逐漸黯淡，招生也大幅縮水，學校樓起樓榻，真的是時代的眼淚啊。
從嘉義來的「祿克」苦笑說，最不解的是，校門口旁花了數億元蓋了全新教學大樓，後因少子化根本用不到，砸了這麼多錢，招生率差，更是最後壓垮學校辦學最後一根稻草。
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