台灣首府大學正式謝幕！校友感慨時代的眼淚 昔金字招牌「走路有風」

去年遭教育部列為專案輔導學校的台灣首府大學明起全面退場，趕在今關門最後一天，不少校友今返校駐足回憶當年在校點滴，創校23年謝幕，更讓不少校友感慨萬千。

台灣首府大學前身是致遠管理學院，2000年在台南麻豆創校，全盛時期學生人數超過9000人，後因少子化衝擊，招生人數銳減，後改為獨招、積極招收陸生、外籍生，因大環境因素無法挽回頹勢，近年又受到疫情影響，無力負擔資金缺口，去年5月停招、7月停辦、9月列為專輔學校，今年7月底正式退場。

高教逆風快又急，台首大跟許多大學因新生報到率低都敵不過，學校匆促關門，除教職員措手不及，更讓不少校友錯愕。

連日來陸續有一些離職教職員還刻意返校，透過臉書打卡留下記錄。今最後一天，還有從高雄或嘉義、雲林等地校友開車或騎機車在校園前徘徊良久。

從台南安南區騎機車來的「阿祥」，約10多年前就讀餐旅學系，他說，當年學校參賽是得獎常勝軍，征戰大小賽事擦亮金字招牌，餐旅系學生，可說是「走路有風」。

不過後來鄰近學校紛紛設立類似學系，分食不少資源，昔日光芒不再，幾屆學弟妹表現也未如學長姐耀眼逐漸黯淡，招生也大幅縮水，學校樓起樓榻，真的是時代的眼淚啊。