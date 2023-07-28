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獨／拒當陽交附女！竹女校友反改隸提3訴求 連署今啟動

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立新竹女中近期受國立陽明交通大學邀請成為附屬高中，引起地方熱議。本報資料照
國立新竹女中近期受國立陽明交通大學邀請成為附屬高中，引起地方熱議。本報資料照

國立陽明交通大學近期找上國立新竹女中爭取改隸為附屬高中，並啟動成立工作小組，消息一出引起竹女校友熱議。不少校友認為片面決策倉促、推動過程黑箱，更不捨母校恐被滅校，多名竹女校友攜手發起連署，並提出反對改隸為附中、辦改隸公聽會與即刻解散工作小組3大訴求，希望獲更多校友、家長、學生與市民支持連署、拒絕併校

連署發起人校友分別為新竹市議員廖子齊、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝、藍盾永續文化有限公司負責人林秀叡、兒科醫師張淳翔、C&P國際製藥諮詢公司執行長也是傑出校友的趙致敦。

連署內容提出4大反對改隸理由，分別為國教署在支援教學資源上已有挹注資源，鼓勵大學及高中合作；若要培育女性STEM人才，無須只靠改隸一途，而是應積極開創與各大學合作關係，也不應偏重該學科，無疑忽視培養學生多元適性發展的機會。

再來，大學端應審慎思考、廣泛合作，協助新竹各高中教育優質化，獨厚單一高中尚非社會資源最佳分配方式；高中端應審慎思考，改隸後學校多了上級單位，勢必影響校務運作與決策機制的進行，竹女應維持自主性，並保持與各大學合作的開放性。

「新竹女中在決定改隸過程中的討論，堪稱黑箱！」連署內容也直指改隸一事對內、對外都沒有公開透明資訊，更糟的是已造成謠言四起，諸如傳稱竹女學生改隸後可以直升陽交大等，實際上「這完全是無稽之談」，台灣根本沒有此升學方式。

這分連署並以「積極開創・促進合作，拒絕併校！」為口號，提出的3大訴求中也要求，校方若有任何併校議案，應於校內先行組成工作小組，並納入新竹女中學生代表、家長會代表與校友代表討論才周延。

廖子齊近日積極奔走與校友聯繫發起連署，她透露許多校友相當反彈改隸一事，尤其明年新竹女中就要歡喜迎來百年校慶，未料卻接到如此驚愕消息，有校友講到激動處更忍不住哭了。

廖子齊說，就她了解包括竹女學生會、校友會與陽明交大校內多名教授都是近期才聽聞改隸事宜，顯見推動草率、不見公開透明，下周將擇日將連署書送到竹女校長室表達訴求，連署頁面請點擊

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