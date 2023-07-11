少子化苦在私校 校長：能收到5成就謝天謝地了

少子化嚴重，新生人數一年比一年少，台南市今年參加國中會考人數僅1萬237人，較去年少1千多人，私立高中職無不感受到壓力，台南有多名私校校長說，今年報到率能有5成就要謝天謝地了。

有私校校長表示，受到少子化影響，連公立職校都在減班、停招，私立職校減班、停招已是正常事，過去1個科有2、3班，現已減為1班，即使減為1班，但還是有缺額，可見少子化問題多嚴重。因此有學校配合政府的南向政策，開僑生班，或是採建教合作，吸引學生就讀，減緩壓力。

有校長說，政府推實用技能班，全市1400多人參加，但學程分發作業數據顯示，678人報名，錄取602人，實際報到卻僅有354人，為此有校長建議應改善分發作業，不用透過國中端老師集體報名，直接由高職端來協助學生報名，才不會造成成效不如預期的情形。

有私立職校校長說，今天放榜，雖然有分發到5、6成學生，但仍要以實際報名為準，以這2、3年來的經驗，若有5成報到率就要偷笑。有校長擔心的說，目前只收到約140名學生的畢業證書，離目標還一段距離，必需在續招到暑假結束，能增加人數就不會放棄。