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蘇宏達籲公開陳明通案等審議報告書 曾志朗：台大加油
台大社科院院長蘇宏達今天於臉書上發文，呼籲教育部和台大應立即公開涉林智堅丶鄭文燦丶陳明通三份審定審議報告書全文。他指出，陳明通聲明稱「台大學倫會判決是一場世紀大寃案」，他身為林智堅、鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，以及陳明通違反教師法審議委員會召集人，有義務捍衛社科院和學倫審定會聲譽。中研院院士、教育部前部長曾志朗表示，台大師生在此關鍵期的正向反應，一定會引起國際學界的注目，「台大加油！」
「蘇院長提出一個呼籲，台大師生在此關鍵期的正向反應，一定會引起國際學界的注目。」曾志朗表示，為維護台大學術至上的理念和展現推動教育下一代研究誠信的實際行動，就看台大全體師生這次如何以行動來反駁陳明通對評審委員會的質疑。
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