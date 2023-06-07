孩子長大親子關係就過期？兒子赴日因疫情3年未見 她奔東京住2月重溫親情

對此，在大學擔任講師的盧亞屏很有感。兒子高中畢業後，到日本念大學，畢業後就留在東京工作。仔細算算，自孩子18歲之後，親子間幾乎沒有長時間相處，過去朝夕共處的情景只能追憶。

盧亞屏回憶，上次和兒子見面是3年前赴日參加他的畢業典禮，之後因新冠疫情，有整整3年無法見面、只能視訊。與兒子分隔兩地的7年時間，夫妻倆每年赴日1、2趟，每趟最多5、6天；最長的一次相處是，他大三時全家一起到歐洲旅行2週。

深怕親子關係愈來愈疏離

盧亞屏的一位教授朋友，兒子大學畢業後到美國念書、工作，後來娶妻生子，10幾年過去後，親子關係愈來愈疏離，即便是父母生日或過年過節也少有聯絡；冷淡的親子感情，令朋友很傷心。

盧亞屏借鑑朋友的例子。「孩子小時候和父母是情感依附的自然連結，當孩子進入青春期、漸漸獨立，之後成年離家，親子關係需要調整，更需要經營。」否則，親子之間的連結，很容易因為時空距離，而漸行漸遠。

盧亞屏表示，「在這7年內，兒子獨自經歷大學生活、打工、找工作、換工作、新冠確診、購屋及戀愛又失戀等人生重大經歷，除了購屋之外，所有訊息傳到父母耳裡時都已雲淡風輕，若有傷口也早已結痂了。」

擔心和兒子的交集愈來愈少、上演類似朋友的狀況，於是在去年疫情趨緩時，和先生飛到日本、和兒子一起生活2個月，加溫親子感情。

很感恩兒子長成如今的模樣

盧亞屏的先生是日本人。當年她外派美國時，和同樣外派的先生相識，結婚後兩人曾住在日本4年，而後回到台灣創業；在創業初期最辛苦時，也當了媽媽。

日本近年很流行一個名詞「父母扭蛋」（親ガチャ，oya-gacha），意思是，你出生在什麼樣的家庭、有什麼樣的父母，都不是你能夠選擇的的，就像扭蛋一樣全憑運氣。

「對父母來說也是一樣，『扭』出來的孩子是什麼樣的個性、特質，事前也完全不知道，」盧亞屏說。

當初，夫妻倆對孩子的期許是，能夠獨立生活、養活自己，若遭遇挫折，有能力可以跨過去。如今，兒子27歲，在日本外商工作、好好地生活，平常也固定捐款助人，可說是達到父母的期許了。

雖然特別感恩兒子長成如今的模樣，但她回想自己一路養育兒子的過程，不諱言「有些事情應該是做對了，有些事情卻做得不太好，甚至認為自己做錯了。」

往回看，這些教養方式做對了

因為夫妻倆都曾外派，因此十分注重英文能力，從小讓他學英文。此外，中文和日文也很重要，在家裡媽媽跟他講中文，爸爸則跟他講英文和日文；小時候，爸爸曾經從日本扛回來一套80本歷史漫畫，兒子看完後日文能力和歷史知識突飛猛進，一度志願甚至是當歷史老師。

兒子在日僑學校念完小學三年級，之後轉至美國學校。夫妻倆從小就鼓勵他嘗試、挑戰新事物。有一次兒子說同學都吃膩了學校的餐，因此動念想賣泡麵、順便賺零用錢，盧亞屏雖覺得不妥，但不想壓抑孩子的好奇心，並未反對，而是陪他去買一些泡麵，結果銷路不錯，2週後被學校發現喊卡，但經過這件事，他也學會進貨、成本、庫存等概念。

至今，盧亞屏認為，自己做得最對的事是，讓兒子留在台灣念高中，雖然她也為此付出慘烈代價。兒子國中時因幫同學出頭、爭取權益和學校槓上，因此萌生赴日念高中的想法。夫妻倆認為，青春期正是價值觀養成的重要時期，希望孩子留在身邊，父母透過身教和言教，教他重要的價值觀和做人處事的方法。

同時也考慮到日本校園霸凌及升大學問題，兒子是混血兒但從小不在日本長大，擔心他被排擠、也可能無法無法進入好大學。為此，高中時期的親子關係並不和睦，兒子常因莫名奇妙的理由和父母起衝突，甚至對爸爸爆發肢體攻擊。

儘管盧亞屏沒有情緒勒索地說：「我都是為你好」，而是好好地跟他溝通、分析所有情況，綜合未來升大學的利弊得失。但兒子明顯對這件事心存芥蒂，彷彿有道牆擋在親子之間。

於是她讓兒子在高一暑假時獨自去日本homestay一個月，「讓親子在空間上、心理上都能暫時脫離，也讓他能自己安排時間和生活、探索新世界，也體驗父母不在身邊的孤獨感。」雖然當時親子關係未能改善太多，但隨著他進入頂尖大學及出社會後，終於漸漸理解2條路的結果其實是截然不同的。

懊悔當初應該給兒子更多的支持

兒子高中時整個人很彆扭，這個階段的親子關係非常煎熬。盧亞屏猜測可能是因為，雖然他知道世界上唯一無條件支持自己的人就是爸媽，卻不支持他第一次為自己做出的重大決定，心裡的一股悶氣無處發洩，因此無法和爸媽和諧的相處。

有一陣子，他突然不想去上學，把自己關在房間裡，問他卻怎麼樣都不肯說。收到學校寄來曠課通知，盧亞屏說：「其實我幫他請病假就好了，但我卻沒有那樣做。」反而催促他上學：「你若不趕快去上學，萬一到時沒辦法畢業怎麼辦？」 無異在他原有的心理壓力下再添一層外在壓力。

她很懊悔自己這樣對待兒子，直到現在她仍不時會想自己是否做錯了，「我是不是應該更支持他，如果真的不想去上學就先休息一下？」

盧亞屏反思，有些事情可能在大人眼裡沒有什麼，但對青少年來說，一點點小事卻是天大的事。「可能孩子的處境很艱難，但大人卻不太理解」，即使是成年人都有不想上班的時候，如果重來一次，她應該會選擇給孩子更多的支持和理解。

正面身教，媽媽56歲念研究所

「孩子是看著父母的背影長大的，父母的一言一行，孩子都看在眼裡，」盧亞屏說。

即使孩子長大離家，夫妻倆退休後的生活依然過得生氣盎然、非常精彩。他們一度把空出來的房間做B&B（民宿），遇到很多來自各國、不同年紀和價值觀的人；也嘗試過在文創市集擺攤。對盧亞屏來說，什麼事都可以試試看。而這也是她最想傳達給兒子的，「只要你願意，就勇敢去試試看，不用怕失敗。」

盧亞屏大學主修數學，退休後因多年與日本商業往來的經驗，選擇進淡江大學日文研究所，成為班上年紀最大的學生。之後更考取政大博士班，希望研究日本科技發展與應用。

去年底，在IT業的兒子計劃轉換跑道、考法律研究所，打算花4年時間成為智財律師。盧亞屏認為，兒子願意挑戰困難目標的決心，多少來自於從小看著父母不斷前進的背影，同時也相信爸媽會永遠支持他，而無所畏懼。

一起生活2個月，重新調整相處模式

去年7、8月，夫妻倆飛到東京找兒子。對已經有7年沒有一起生活的3個人來說，許多感受很新鮮，但需要調整的地方也不少。一開始盧亞屏也沒有把握能夠和兒子和睦相處2個月。

果然第3天，就不小心踩到兒子的「地雷」。因看不慣兒子家太亂，夫妻倆便動手幫他清潔，將散亂的文件、書信歸類，結果兒子大發雷霆，讓他們不要隨便動他的東西。

這把火讓夫妻倆意識到，孩子都大了，相處模式必須重新調整，尊重他是獨立的成年人，親子才能相處融洽。

兒子的住處很小，約17坪、2房1廳，他把臥房讓出來、在書房打地鋪；考慮到爸媽白天能更自在一點，原本在家工作也改到公司上班。盧亞屏會準備晚餐，等兒子回來一起開動；兒子坦言，很享受回到家就有晚餐，彷彿又回到小時候，飯後3個人窩在小小的空間一起看電視、聊聊天。

「雖然空間及生活上有所犧牲配合，但親子情感卻是一點一滴地回溫。」3個人晚上最常去夜騎單車，兒子介紹沿途的景點特色及其歷史，這是盧亞屏最享受的親子時光。

回到台灣後，盧亞屏深刻地感受到親子關係拉近了，和兒子通電話的時間明顯變長，且話題變多，兒子更願意分享生活裡的大小事、不再有「陌生感」。今年他們打算再去陪伴兒子。

最令她開心的是，兒子主動開口邀請爸媽，在他念研究所的2至3年內，3個人一起住。「沒有意外的話，這段時間將是親子間最後一段的親密時光。等到孩子結婚成家後，親子關係勢必又要重新調整了。」盧亞屏說。

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文章授權轉載自《未來Family》