政院調薪4%教授加薪1成留人 學界：仍難敵業界銀彈挖人才

行政院今拍板軍公教人員2024年度調薪4%，且為強化延攬、留任教研人員提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。經試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，領取最高薪點的正教授每月薪資約可多出1萬1715元，相當於加一成薪。但學界直指，仍難敵業界銀彈挖人才。

教育部因應高教人才斷層危機提出提升教研人員待遇策略，調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加15%，經行政院核可，將併同113年度軍公教員工待遇調整作業辦理，預估影響約2萬餘人，年增經費約新台幣22億元。

國內公立大專校院講師到正教授薪資均分為本俸和學術研究加給，又各校多未實施學術研究加給分級制，多為固定額度。以台灣師範大學教育人員薪資表為例，講師學術研究加給多為3萬3210元、助理教授4萬2080元、副教授4萬8080元，以及正教授最多6萬2300元。

本俸則因年資各異有不同薪點，博士級助理教授多從330薪點起跳，隨年資增長升至正教授，最多可達770薪點、本俸5萬9250元。

若以正教授領取6萬2300元學術研究加給，以及770薪點為例，每月全薪為12萬1550元。若伴隨本次政院調薪機制，資深正教授每月多可加薪1萬1715元，相當於加一成薪。

台師大研發長許瑛昭表示，國內教授薪資太低，若以香港大學為例，台灣正教授薪資僅為港大四分之一，且近年教授除了教學研究外還需執行產學合作、服務，事情可說愈來愈繁雜。雖然調薪後和亞洲鄰國相比還有差距，但仍有一定程度的激勵作用、不無小補。

雲科大校長楊能舒則指出，國人可能很難想像，台灣教授薪資僅為馬來西亞、印度等國的一半。加薪當然好，但台灣無須跟亞洲鄰國相比，國內就先比不過產業界，「你會因為每月多領1.1萬而不去ICT產業嗎？」高教薪資的問題難解，換誰來處理都一樣，「誰動誰倒霉，但不動會大家一起倒霉。」

楊能舒指出，碩士進入ICT產業年薪兩百萬，業界薪資吸引力直接反應在本土博士生減少、學校難找年輕教授的困境上，未來大學恐怕還是得面臨難覓合適教職人才的困境。