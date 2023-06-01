老師伸狼爪…嘉縣校園性侵頻傳 議員建議連坐懲罰

嘉義縣校園性平事件頻傳，議員今在質詢時提出，去年校園有性騷擾9件、性侵害4件，共13件，平均每個月都有1名學童受害，希望教育處提出更有效的懲處方式；教育處長李美華說，依教師法相關規定，教師對學生性騷、性侵等案件相當嚴厲，依情節最終將終身不得聘任。

議員黃嫈珺說，嘉義縣教育醜聞今年4、5月頻傳，包括國小校長酒駕遭判6個月並解除職務、國小校長對女童伸狼爪且8年後還約見面被告、體育老師叫同學拿球砸頑皮學生，去年還有已婚獲獎校長拍不雅照威脅小三拒分手。

黃嫈珺強調，性騷擾、性侵害等案件非同小可，不只嚴重影響學童身心靈，就連父母也會難過不捨，甚至為了孩子成長環境，選擇舉家搬遷，「嘉義縣平均每個月就有一名學童受傷，這是非常要不得的事情」，居然一而再的發生。

「難道這種有不當行為的校長還能當老師嗎？」黃嫈珺說，這些校長都是知識分子，被解除職務還能當老師，教育處顯然管理不彰，應考慮讓長官連坐處分、風聲鶴唳，呼籲、勸導是沒有用的，希望縣府教育處提出更有效懲處方式。

縣長翁章梁答詢說，「我們希望不發生事情，但這涉及很多教育管理問題」，發生所有性平案件都依程序處理，最近有許多案件不斷出現，已在私下場合和李美華溝通，這部分一定要嚴管，很多教育管理問題都要檢討。

李美華說，教育處不容許師對生性平案件，已列入重要學務工作，校內每年都有4小時性平教育，依教師法規定，若性侵害、性騷擾或性霸凌屬實，將依情節輕重決定終身不得聘任或1至4年不得聘任，調查期間則是2至4個月暫停職務，直到調查報告由性平會決定後續事宜。

「或許還有些受害者不夠有勇氣說出口，請所有受害學生都可以和我聯絡。」黃嫈珺說，校園內性平案件無追溯期間限制，不論發生時間多久，只要是在求學期間發生，學校師長若對學生做出不當行為，都是可以追溯的。