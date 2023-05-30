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影／台大校評審完陳明通學倫案 結果出爐？潘文忠這麼說

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。圖／本報資料照片
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。圖／本報資料照片

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。台大日前再度召開校級教評會，台大校長陳文章也證實「有討論到陳明通教授的事。」但討論結果仍待確認細節。由於校評會結果，將事涉陳明通能否從台大退休，教育部潘文忠今天說，目前尚未接獲台大公文。

去年學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因學倫案已遭外界檢舉，仍必須經由學倫審定會、學校教評會調查。台大國發所日前聲明也曾表示，教評會將討論「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」。陳文章日前接受媒體聯訪時證實，教評是有討論到陳明通教授的事，但會議結果還須經確認，屆時比照往例，學校會將確認後的結果直接函覆檢舉人，屆時就看檢舉人是否願意公開。

由於陳明通已向台大提出退休，且退休案已送至教育部，但教評會結果恐影響陳明通是否能安然退休。依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。換句話說，若陳明通因學術倫理案被解聘，恐無法自台大退休。

潘文忠今天受訪時表示，後續會以台大完成校評審議結果後，待公文送達就會走後面程序，「目前還沒送達」。

台大 陳明通 潘文忠 教育部 陳文章 林智堅

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