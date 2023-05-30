盼公平！訴求更改竹竹苗會考為積分制 日破3千人連署

新竹家長訴求會考公平性與能力鑑別度，近期發起連署來推動會考超額比序制度為積分制，不到一天就破3千人，家長們建請竹竹苗三縣市政府，將原本的三級制改為積分制，以反映實際考生之學習情況。對此，竹縣教育局將組成專案小組通盤評估，預計最快七月對外開說明會。

家長們指出，竹竹苗目前超額比序採三級制，學生最怕某科多錯1題，從A掉到B++，總分因此掉2分，但5A與4A1B或與3A2B之間排名，差距大。舉例來說，原先的三級制，4A++1B++的會輸給5A的，若採積分制，積點4A++1B++是32點，5A是25點，希望不要因一題之差，造成可錄取的學校落差太大。據悉，有些擔憂新竹縣國中生多、可入學的高中數較少，寧可捨近求遠，選擇到基北區或者台中就讀高中。

連署發起單位是新竹縣高中就學權益促進會籌備處、新竹縣議員吳旭智，共同發起人為議員林禹佑。吳旭智指出，這次連署不僅於竹縣家長，竹市、苗栗都參與，希望能尋求三縣市的共識，如實呈現家長們意見。

他認為這需要深入探討、評估，例如如何兼顧都市跟偏鄉的情況，達到公平性，避免偏鄉優秀的孩子，沒有進到好學校的機會，以及積分制的相關配套措施等。日前他曾開說明會，發現部分家長對積分制的細節不清楚，他也正在尋找專家舉辦講座，讓家長們更了解。

新竹縣教育局長楊郡慈回應，此制度與入學權益相關，家長們都很關心，縣府將組成專家小組，完整評估所有狀況，包含偏遠學校的學生權益，以及國中到高中階段性就學，未來大學繁星多元管道入學等，都要一起考量。縣府預計七月將對外召開家長說明會，也歡迎給予建議，預計將在8月提案到竹竹苗入推會，與竹市、苗栗一同討論、尋求共識。

楊郡慈指出，國中會考4A++1B++學生與5A學生的表現都很優秀，她也持平看待學習過程，針對入學制度，這是教育專業性的問題，將盡快組成專案小組來通盤評估。