高苑科大獲2.8億及時雨有望脫身？ 私校工會：言之過早

教育部今天證實，去年遭列專輔學校的高苑科大，今日已獲企業捐資2.8億元並已入帳，有望解除專案輔導學校。全國私校工會發言人尤榮輝則說，能否解除高苑被命令停招危機，尚待下周私校退場審議會開會決定，目前推斷高苑科大未來走向如何，尚言之過早，期待教育部及退場審議會依法行政，決定高苑科大前途。

高苑科大因「財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運」及「積欠教師薪資」二項事由被認定為專輔學校，尤榮輝表示，其中「財務狀況顯著惡化」有三項指標，目前似未有證據顯示高苑科大已脫離前述各項指標，解除專輔恐有疑慮。

尤榮輝說，若依法令規定，高苑科大必須於5月31日前完成二項工作，一是償還教職員11個月欠薪，二是所有的財務指標都顯示已經無「財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運」的狀況，才有解除專輔列管的可能，台鋼集團捐資2.8億元給高苑，數額是否足夠償還欠薪並使高苑脫離財務惡化情形，不無疑問。

尤榮輝提到，財務及欠薪只是高苑解專的必要而非充分條件，依據教育部去年12月27日的查核輔導紀錄顯示，高苑科大除了欠薪及財務問題外，尚有校務經營及學生權益上的諸多缺失，是否均已改善完成，仍待教育部進行第二次查核結果，若無完成改善就貿然給予解除專輔，恐怕引發爭議。

尤榮輝表示，台鋼在高苑科大危急存亡時慷慨捐資救急，值得社會肯定，但日前校內傳出一份承諾書，要求教職員簽署同意「因系所整併需求下所辦理人員之資遣」、「校務會議代表應配合學校各項政策」，以及「不得對學校、董事會、董事會成員、興學企業進行校外體制外抗爭行為…逕為體制外抗爭者，願對於相關體制外舉措造成名譽受損之人負起包括律師費用在內之補償或賠償責任。」這種犧牲教職員權益、「削足適履」，以引進財團資金的作法，恐為高苑日後埋下另一個危機。

教育部技職司副司長柯今尉表示，經向學校了解，高苑科大已獲企業捐資2.8億元並已入帳，原訂連同其他三校，將於6月5日提報退場審議會審議是否停招，但若資金挹注後能緩解財務危機，欠薪也都還了，就代表有達到改善目標，有望解除專輔學校身份，最終仍要看審議會決議結果。

但柯今尉也說，若高苑科大解除專輔身份，也並非保證未來十年高枕無憂，若過一陣子又陷財務危機，仍可能再被依法處置。