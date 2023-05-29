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吳舜文新聞獎校園座談首場在政大 媒體經驗分享大公開

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
吳舜文新聞獎校園論壇「趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」。聯合報總編輯范凌嘉。記者黃義書／攝影
吳舜文新聞獎校園論壇「趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」。聯合報總編輯范凌嘉。記者黃義書／攝影

吳舜文新聞獎首場校園論壇今天下午在政治大學登場，聯合報新聞部總編輯與得獎人到場開講，除了提及媒體監督有權力的人的重要使命，以及媒體如何發揮社會影響力，席間也邀請吳舜文新聞獎得獎人，不藏私地向在場師生分享專題製作心法，希望藉由校園論壇接觸年輕新血，為未來的新聞領域注入創新的力量。

聯合報新聞部與政治大學傳播學院新聞學系舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇~趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」，由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、政大傳播學院院長陳憶寧、聯合報總編輯范凌嘉、聯合報副內容長王茂臻、以及報導「兒虐悲歌-搶救哭泣的孩子」曾獲第32屆吳舜文新聞獎文字類深度報導獎的得主，與學生座談分享。

王茂臻先為講座揭開序幕，他表示，聯合報跟吳舜文新聞獎助基金會一樣，都希望走進校園，希望有更多年輕新血加入媒體，媒體這行才會有未來。

王茂臻也以自身為例，自己非傳播科系出身，身邊不少同仁大學本科也不是讀傳播，但因為媒體具有社會影響力，因此走入媒體，監督有權力的人，近年媒體也被賦予社會責任，策動公益面調查報導，例如「體檢行的正義」專題報導讓公共運輸駛進偏鄉，促進正向改變，發揮媒體正向影響力。

廖建順指出，一個社會要前進，觀念要被溝通，溝通內容要專業、客觀、公正，吳舜文總裁當年辦理新聞獎，便是希望藉由獎項評比帶動新聞素養，今年是第37屆，去年增設學生組別，盼讓學子及早了解新聞面向，並了解社會責任與志向，另藉由論壇創造前輩經驗傳承平台，分享職涯甘苦。

范凌嘉「以記者為志業」作為專題分享主題，引述華盛頓郵報曾獲普立茲新聞獎的正反案例，闡明追求事實、追求是非的重要性。他表示，華盛頓郵報深入追蹤美國水門案，是媒體追求的典範，但報導「吉米的故事」這起造假案，則是引以為惕的借鏡。因此聯合報除了完善內控制度，對外也製作資訊圖表，或讓記者以第一人稱側寫故事，帶領讀者走入事件現場，輔助報系呈現真實。

曾以「兒虐悲歌-搶救哭泣的孩子」專題報導，獲第32屆吳舜文新聞獎文字類深度報導獎的得主林秀姿、洪欣慈也現身分享專題製作心法。洪欣慈說，所有專題的起始，都是帶著懷疑與提問，當看見兒虐報導總在群情激憤後銷聲匿跡，決定從數據面、體制面切入，除了關懷施暴家庭的樣態，也關懷受虐孩子心靈的傷，並探討「暴力世襲」的因果關係，盼在還有機會的時候，能及時救下他們。

專題分享結束後，有新聞系教師提問，第一線記者除具備傳播知識，也需要具備專業知識，該如何讓學生在大學階段提早上手？范凌嘉建議，大學生可把雙手張開，找新聞學以外的領域鑽研，勢必對未來工作有所幫助；洪欣慈指出，每一條路線需要具備的專業知識都不同，建議大學生可多接觸不同活動、多方嘗試，先強化社會感受力與體驗力。

吳舜文新聞獎校園論壇，「趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」。吳舜文獎助基金會秘書長廖建順（前排左二）、聯合報總編輯范凌嘉（前排右一）、政大傳播學院院長陳憶寧（前排右二）、政大傳播學院副院長江靜之（前排左一）。記者黃義書／攝影
吳舜文新聞獎校園論壇，「趨動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」。吳舜文獎助基金會秘書長廖建順（前排左二）、聯合報總編輯范凌嘉（前排右一）、政大傳播學院院長陳憶寧（前排右二）、政大傳播學院副院長江靜之（前排左一）。記者黃義書／攝影

華盛頓郵報 新聞學 大學生

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