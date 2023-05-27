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陳明通學倫案結果不公開 台大將函覆檢舉人
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，由台大學倫審定會、教評會接續調查，並在昨召開最終校級教評會，做出決議。但台大表示，因懲處案包含教師個資，不公開結果，僅函覆檢舉人。
由於陳明通退休案日前已送到教育部，教育部表示，目前尚未收到學校回覆陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果，有關陳師退休案，將視學校審議結果依法辦理。
去年林智堅、鄭文燦學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因擔任兩人指導教授亦遭外界檢舉，退休前仍必須由學倫審定會、學校教評會啟動三級三審調查程序。
先前外傳陳明通欲於教評會上捍衛退休金，但台大國發所澄清，系所無權限審核教師能否退休，教評會討論內容僅為「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」。
台大昨召開校級教評會，由卅五位校內教師擔任委員，採合議制，依法辦理涉及教師權益審議事項。台大表示，教評會涉及教師懲處，案件包含教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個資法疑慮。將依規定將結果報教育部，並將結果函覆檢舉人。
一名國立大學教授表示，若教評會最終決議為停聘、解聘，依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」該師就不得退休，若退休案已提報教育部，校方甚至能追回。
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